Jovem é executado a tiros em área de conflitos na Ponta do Abunã

Estatal acumula prejuízos desde 2022 e vai contar com empréstimos de R$ 20 bilhões para tentar reverter cenário em 2025 e 2026

Para conter o rombo bilionário amplamente conhecido, os Correios esperam contar com empréstimos de R$ 20 bilhões, em operação articulada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar do prejuízo de 2024 ter quadruplicado na comparação com o ano anterior, o momento da estatal no vermelho não é de hoje. A turbulência teve início em 2013 e durou até 2016, sendo seguida por períodos de estabilidade. No entanto, a empresa voltou a registrar perdas a partir de 2022 e acendeu o alerta no governo.

Segundo especialistas, as principais causas dos prejuízos recaem sobre a administração durante os anos no vermelho e as mudanças tecnológicas promovidas no mercado, que trouxe mais competitividade e exigências no setor.

“O que vemos atualmente é decorrente de má gestão histórica, isso é um problema concreto nos Correios”, disse Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados.

“Os Correios enfrentam uma mudança estrutural, mas que não começou em 2023, vem de muito tempo”, pontuou a economista e advogada Elena Landau.

Prejuízos

Os Correios começaram a dar prejuízo em 2013, quando ficaram R$ 313 milhões no vermelho. No ano seguinte, o resultado ficou quase no zero a zero, mas o rombo avançou com força em 2015 ( -R$ 2,1 bi) e 2016 ( -R$1,5 bi).

A maré negativa parecia coisa do passado e a empresa conseguiu ajustar as contas entre 2017 a 2021. No entanto, em 2022 houve o registro de rombo de R$ 767,5 milhões, após contabilização final.

O prejuízo dos Correios chegou ao ápice em 2024. O resultado negativo foi de R$ 597 milhões em 2023 para R$ 2,6 bilhões no ano passado, resultado cerca de quatro vezes maior no comparativo anual.

“O governo criou um rombo bilionário nas estatais, porque a filosofia é utilizar essas estatais para gastos e expansão, sem muito critério de eficiência no uso dos recursos”, disse Elena Landau.

Rombo bilionário

Os Correios explicam o rombo “exclusivamente” devido à taxação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50. A chamada “taxa das blusinhas”, em referência às blusas de menor valor cobrado em marketplaces como Shein e Shopee, foi aprovada no Congresso e sancionada em 27 de junho por Lula.

“A frustração de receita observada em 2024 decorre exclusivamente dos efeitos do novo marco regulatório das compras internacionais — uma demanda do varejo nacional que teve impacto positivo para o setor, mas negativo para os Correios”, afirmou os Correios, em nota.

A medida era cobrada pelos empresários brasileiros e tida como pauta para defender a indústria local, o que a própria estatal reconhece ao buscar explicar o prejuízo. No entanto, a nova cobrança foi considerada insuficiente pelos varejistas nacionais e tampouco agradou a empresa de serviço postal.

A lógica é simples: a taxação de itens internacionais de menor valor levou a menos compras e, por sua vez, a menos entregas.

“Não faz muito sentido essa explicação, porque as outras companhias que oferecem os mesmos serviços deveriam ter registrado prejuízo enorme também, como o Mercado Livre, por exemplo, e vimos que não foi o caso”, destacou Sérgio Vale.

Já Elena Landau afirmou que não é possível colocar a culpa toda na taxa das blusinhas pela falta de eficiência na gestão da empresa.

Busca por recuperação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no início do ano com presidentes de algumas estatais para tratar do modelo de governança das empresas. O encontro teve o objetivo de tentar reverter o prejuízo de algumas das companhias — especialmente os Correios.

Agora, integrantes do governo e o Conselho de Administração dos Correios avaliam uma nova forma de financiamento, a parti de um pedido de empréstimos a bancos estatais e privados, com garantia do Tesouro Nacional, para salvar as contas da companhia em 2025 e 2026.

De acordo com informação publicada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pela CNN, o crédito é de R$ 10 bilhões para este ano e de R$ 10 bilhões para o próximo.

“Os Correios vão continuar drenando recursos do governo porque é uma empresa cuja existência não faz mais sentido. Temos empresas privadas que fazem o mesmo serviço e melhor. Seria interessante acelerar o processo de privatização o quanto antes, para que a gente enterre esse problema”, pontuou Sérgio Vale.

“O mundo mudou. Há 30 ou 40 anos, com o mundo analógico, os Correios faziam muito sentido como transporte de carga. Mas hoje o mundo está digital, não faz sentido uma empresa pública atuando nessa linha, perde o sentido econômico”, acrescentou.

Nova gestão

Em setembro, Lula escolheu Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil, para assumir a presidência dos Correios no lugar de Fabiano Silva dos Santos.

A CNN apurou que o governo quis um “perfil técnico”, para afastar narrativas de escolhas puramente políticas em cargos estratégicos das principais estatais do país.

O principal desafio de Emmanoel Schmidt Rondon à frente da estatal será reverter o prejuízo bilionário deixado na companhia.

Além das negociações de empréstimos na casa de R$ 20 bilhões, foi anunciado há alguns meses um plano para vender imóveis e abrir um programa de demissões voluntárias, bem como o lançamento de um marketplace com a Infracommerce.

Há ainda tratativas de parceria com o New Development Bank (NDB) para captar R$ 3,8 bilhões em investimentos. O processo está em andamento.

As ações do plano de redução de despesas podem levar a economias de até R$ 1,5 bilhão em 2025, segundo a administração dos Correios. A avaliação no Planalto, entretanto, é de que essas medidas chegaram tarde demais.