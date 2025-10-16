Conecte-se conosco

Jovem é executado a tiros em área de conflitos na Ponta do Abunã

Publicado

35 minutos atrás

em

Cláudio Domingos Mezário, de 28 anos, foi morto durante a madrugada em Extrema (RO); região é marcada por disputas de terra e atuação de facções criminosas.

O jovem Cláudio Domingos Mezário, de 28 anos, foi executado a tiros na madrugada de quarta-feira (15), na região da Ponta do Abunã, área que liga os estados do Acre, Rondônia e Amazonas e é conhecida pelos constantes conflitos de terra e disputas entre facções criminosas.

Segundo informações locais, Cláudio caminhava por volta das 3h45 da manhã pela Rua das Castanheiras, no distrito de Extrema (RO), quando foi surpreendido e atingido por vários disparos de arma de fogo. Moradores ouviram os tiros, mas, com medo, só deixaram suas casas pela manhã, quando encontraram o corpo em um terreno sem muro.

Devido à distância da capital e ao isolamento da região, o corpo da vítima foi liberado apenas à noite. Sem recursos financeiros, a família precisou contar com a ajuda de amigos e moradores da comunidade para arrecadar dinheiro e custear o funeral, previsto para ocorrer nesta quinta-feira (16).

Apesar da presença constante das forças de segurança na Ponta do Abunã, a violência permanece em alta. Somente nesta semana, duas execuções foram registradas na região.

Gaza recebe mais 30 corpos de palestinos: “Sinais de tortura”

Publicado

38 segundos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Constatação sobre o recibo de restos mortais, feridos e recuperados é válida desde que o acordo de paz em Gaza foi sinalizado

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza divulgou, nesta sexta-feira (16/10), um relatório sobre o número de mortos e feridos desde o cessar-fogo no enclave palestino. De acordo com o documento, o hospital recebeu os restos mortais de 30 prisioneiros palestinos de Israel, totalizando o número de corpos para 120. Segundo o órgão, os corpos apresentavam “sinais de tortura”.

De acordo com o ministério, as equipes médicas estão manuseando os corpos de acordo com os procedimentos e protocolos médicos aprovados, em preparação para a conclusão dos exames, documentação e entrega às famílias. A instituição enfatizou que foram encontrados sinais de agressão devido às ofensivas israelenses em Gaza.

“Alguns corpos apresentam sinais de tortura, espancamento, algemas e vendagem. Até o momento, quatro corpos foram reconhecidos por suas famílias”, comunicou.

Paz em Gaza

  • O acordo de paz entre Israel e o Hamas foi estabelecido durante a semana, mediado por Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia.
  • A proposta prevê a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, que constitui a primeira fase do processo.
  • A segunda fase, que inclui o desarmamento do Hamas, a devolução dos restos mortais de reféns e a desocupação de Gaza está sendo discutida

O órgão ainda informou que muitas vítimas ainda estão sob os escombros e nas estrada em motivo das equipes de socorristas (incluindo a ambulância e defesa civil) não conseguirem alcançá-las. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, organização neutra no território, busca prestar assistência humanitária e resgatar o restante dos palestinos.

A constatação sobre o recibo de restos mortais, feridos e recuperados é válida desde que o acordo de paz em Gaza foi sinalizado, na última sexta (10/10). Nesta data, manifestos por parte de Israel e Hamas mostraram disposição para um cessar-fogo e, na segunda (13/10), a os restos mortais de 30 prisioneiros palestinos de Israel.

Desde o atentado do Hamas em 7 de outubro de 2023, ataques israelenses mataram quase 68.000 palestinos em Gaza, a maioria mulheres e crianças, e impediram suprimentos essenciais para região. O gesto foi uma forma de retaliação as ofensivas do grupo terrorista em Jerusalém.

CPMI do INSS rejeita pedido para convocar irmão de Lula

Publicado

5 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos); comissão pautou 11 pedidos de convocação, mas requerimentos não tiveram apoio da maioria

José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é um dos 17 irmãos do presidente Lula • Ricardo Stuckert

Governistas conseguiram nesta quinta-feira (16) barrar, na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os requerimentos foram rejeitados por 19 votos a 11. A comissão votou de forma separada 11 pedidos que miravam Frei Chico. Ele é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) — uma das entidades investigadas no esquema de fraude bilionário.

O colegiado ainda deve analisar nesta quinta o pedido de prisão preventiva do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho. Ele foi ouvido pela comissão na semana passada, mas não respondeu a maioria das perguntas dos parlamentares. Ele negou, no entanto, que Frei Chico atue na administração da entidade.

Na quinta-feira (9), o Sindnapi foi alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) e, nesta semana, o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenou na terça-feira (14) o bloqueio de aproximadamente R$ 390 milhões em bens e valores do Sindnapi.

Por acordo entre oposição e governistas, foram retirados da pauta os requerimentos que determinavam as quebras dos sigilos bancário, fiscal e telemático do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT).

A CPMI tem previsto ainda para esta quinta-feira o depoimento de Cícero Marcelino de Souza Santos. Ele é assessor do presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi ouvido pela comissão e preso em flagrante.

Quem é Frei Chico

José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula, é um dos responsáveis por gerir o Sindnapi, onde tem a função de diretor vice-presidente.

Conhecido como Frei Chico, o sindicalista de 83 anos é um dos 17 irmãos do presidente da República. Foi por meio dele que Lula começou a ter contato com o movimento sindical a partir de 1964, quando se mudou para o ABC Paulista, trabalhando para a metalúrgica Indústrias Villares.

Em entrevista à Revista Fórum em 2024, José Ferreira da Silva disse que levar o irmão para esse meio não teria “sido fácil”.

Natural de Pernambuco e atualmente aposentado, Frei Chico mora em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O apelido de “Frei” foi dado por Maurício Soares, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, em referência à sua calvície.

Mendonça bloqueia bens e valores do Sindnapi

O ministro André Mendonça, do STF, determinou o bloqueio de R$ 390 milhões em bens e valores do Sindnapi. O montante equivale aos descontos que teriam sido feitos pela entidade sem autorização dos segurados do INSS. As investigações apontam irregularidades entre 2021 e janeiro deste ano.

Na decisão, o magistrado afirma haver suspeitas consistentes de que integrantes do sindicato formavam uma organização criminosa que visava prejudicar aposentados e pensionistas. O ministro levou em conta informações da PF e da PGR (Procuradoria-Geral da República), que apontaram movimentações financeiras atípicas.

Mendonça também autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário do Sindnapi e de seus dirigentes, de 2020 para cá.

Rombo nos Correios: especialistas veem má gestão e perda de competitividade

Publicado

9 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Estatal acumula prejuízos desde 2022 e vai contar com empréstimos de R$ 20 bilhões para tentar reverter cenário em 2025 e 2026

Movimento no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, em Benfica • Fernando Frazão/Agência Brasil

Para conter o rombo bilionário amplamente conhecido, os Correios esperam contar com empréstimos de R$ 20 bilhões, em operação articulada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar do prejuízo de 2024 ter quadruplicado na comparação com o ano anterior, o momento da estatal no vermelho não é de hoje. A turbulência teve início em 2013 e durou até 2016, sendo seguida por períodos de estabilidade. No entanto, a empresa voltou a registrar perdas a partir de 2022 e acendeu o alerta no governo.

Segundo especialistas, as principais causas dos prejuízos recaem sobre a administração durante os anos no vermelho e as mudanças tecnológicas promovidas no mercado, que trouxe mais competitividade e exigências no setor.

“O que vemos atualmente é decorrente de má gestão histórica, isso é um problema concreto nos Correios”, disse Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados.

“Os Correios enfrentam uma mudança estrutural, mas que não começou em 2023, vem de muito tempo”, pontuou a economista e advogada Elena Landau.

Prejuízos

Os Correios começaram a dar prejuízo em 2013, quando ficaram R$ 313 milhões no vermelho. No ano seguinte, o resultado ficou quase no zero a zero, mas o rombo avançou com força em 2015 ( -R$ 2,1 bi) e 2016 ( -R$1,5 bi).

A maré negativa parecia coisa do passado e a empresa conseguiu ajustar as contas entre 2017 a 2021. No entanto, em 2022 houve o registro de rombo de R$ 767,5 milhões, após contabilização final.

O prejuízo dos Correios chegou ao ápice em 2024. O resultado negativo foi de R$ 597 milhões em 2023 para R$ 2,6 bilhões no ano passado, resultado cerca de quatro vezes maior no comparativo anual.

“O governo criou um rombo bilionário nas estatais, porque a filosofia é utilizar essas estatais para gastos e expansão, sem muito critério de eficiência no uso dos recursos”, disse Elena Landau.

Rombo bilionário

Os Correios explicam o rombo “exclusivamente” devido à taxação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50. A chamada “taxa das blusinhas”, em referência às blusas de menor valor cobrado em marketplaces como Shein e Shopee, foi aprovada no Congresso e sancionada em 27 de junho por Lula.

“A frustração de receita observada em 2024 decorre exclusivamente dos efeitos do novo marco regulatório das compras internacionais — uma demanda do varejo nacional que teve impacto positivo para o setor, mas negativo para os Correios”, afirmou os Correios, em nota.

A medida era cobrada pelos empresários brasileiros e tida como pauta para defender a indústria local, o que a própria estatal reconhece ao buscar explicar o prejuízo. No entanto, a nova cobrança foi considerada insuficiente pelos varejistas nacionais e tampouco agradou a empresa de serviço postal.

A lógica é simples: a taxação de itens internacionais de menor valor levou a menos compras e, por sua vez, a menos entregas.

“Não faz muito sentido essa explicação, porque as outras companhias que oferecem os mesmos serviços deveriam ter registrado prejuízo enorme também, como o Mercado Livre, por exemplo, e vimos que não foi o caso”, destacou Sérgio Vale.

Já Elena Landau afirmou que não é possível colocar a culpa toda na taxa das blusinhas pela falta de eficiência na gestão da empresa.

Busca por recuperação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no início do ano com presidentes de algumas estatais para tratar do modelo de governança das empresas. O encontro teve o objetivo de tentar reverter o prejuízo de algumas das companhias — especialmente os Correios.

Agora, integrantes do governo e o Conselho de Administração dos Correios avaliam uma nova forma de financiamento, a parti de um pedido de empréstimos a bancos estatais e privados, com garantia do Tesouro Nacional, para salvar as contas da companhia em 2025 e 2026.

De acordo com informação publicada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pela CNN, o crédito é de R$ 10 bilhões para este ano e de R$ 10 bilhões para o próximo.

“Os Correios vão continuar drenando recursos do governo porque é uma empresa cuja existência não faz mais sentido. Temos empresas privadas que fazem o mesmo serviço e melhor. Seria interessante acelerar o processo de privatização o quanto antes, para que a gente enterre esse problema”, pontuou Sérgio Vale.

“O mundo mudou. Há 30 ou 40 anos, com o mundo analógico, os Correios faziam muito sentido como transporte de carga. Mas hoje o mundo está digital, não faz sentido uma empresa pública atuando nessa linha, perde o sentido econômico”, acrescentou.

Nova gestão

Em setembro, Lula escolheu Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil, para assumir a presidência dos Correios no lugar de Fabiano Silva dos Santos.

CNN apurou que o governo quis um “perfil técnico”, para afastar narrativas de escolhas puramente políticas em cargos estratégicos das principais estatais do país.

O principal desafio de Emmanoel Schmidt Rondon à frente da estatal será reverter o prejuízo bilionário deixado na companhia.

Além das negociações de empréstimos na casa de R$ 20 bilhões, foi anunciado há alguns meses um plano para vender imóveis e abrir um programa de demissões voluntárias, bem como o lançamento de um marketplace com a Infracommerce.

Há ainda tratativas de parceria com o New Development Bank (NDB) para captar R$ 3,8 bilhões em investimentos. O processo está em andamento.

As ações do plano de redução de despesas podem levar a economias de até R$ 1,5 bilhão em 2025, segundo a administração dos Correios. A avaliação no Planalto, entretanto, é de que essas medidas chegaram tarde demais.

