Jovem é executado a tiros dentro de casa na Cidade do Povo, em Rio Branco

Além do seu povo forte, humilde e hospitaleiro como diz o hino da cidade, Brasileia é também resiliente e essa característica se percebeu mais uma vez na noite desta sexta-feira 28, na primeira noite do carnaval na fronteira que há um ano no mesmo local na praça carnavalesca Hugo Poli assim como casa, ruas e bairros e a população em geral eram atingidos pela maior alagação já registrada na história do município.

Com a presença do público que celebrou a volta da escolha das realeza do carnaval, a festa continuou com abertura oficial do da quina carnavalesca, feita pelo prefeito Carlinhos.

Com muito brilho, fantasia e samba no pé o carnaval de Brasileia depois de anos elegeu o seu Rei Momo Ronayson Ribeiro, o título de rainha da diversidade ficou com Jonas Gomes ( Beatriz Brasil), e Leonayra Luana com a fantasia indígena recebeu a coroa de Rainha do Carnaval de Brasileia 2025. E levaram ainda pra casa R$ 1.000,00 cada como premiação do concurso da realeza do carnaval na fronteira.

A primeira foi animada pelos cantores Toinho Sacanagem & Maria Clara e Banda, DJ Thiago Rodrigues e encerrou com Álamo Kário. A folia na fronteira evidencia a participação de centenas de foliões, brasileiros, bolivianos e peruanos, rompendo a madrugada com muita alegria e diversão e sem incidentes sobre a observação das forças segurança presentes no evento.

Os foliões comemoraram ainda outra novidade neste carnaval brasileense de entrarem no local da festa com suas térmicas de bebidas em latas.

Quem comemorou também, foram os expositores de comidas, bebidas e artesanato pela renda extra que a festa carnavalesca proporciona a esses empreendedores individuais com apoio da Prefeitura de Brasileia.

O Prefeito Carlinhos do Pelado agradeceu a presença dos foliões, expositores e parceiros do evento.

” Muito feliz com a Secretaria de Cultura e toda na equipe que preparou este maravilhoso carnaval. Quero aqui agradecer a todos os nossos expositores da alimentação ao artesanatos que estão participando conosco aqui. Porque é uma festa para todos. E quero aqui também aproveitar a ocasião para agradecer a Polícia Militar, a Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiro, aos seguranças que estão fazendo com que essa frente seja ideal e segura.Muito obrigado aos nossos colaboradores e todos que vieram e vêm brincar com a gente o melhor Carnaval do Acre”, afirmou o prefeito.

E o carnaval na terra da alegria, resiliência e do carnaval continua neste sábado. Veja a programação a seguir:

Sábado (01/03)

20h escolha do melhor bloquinho, das 22h às 3 horas: banda local, DJ, banda regional

Domingo (02/03)

16 horas: rolinha dos coronéis

22 horas às 3 horas: duas bandas locais e DJ

Segunda-feira (03/03)

16 horas: matinê dos Idosos

20 horas às 3 horas: duas bandas locais e DJ.

Terça-feira (04/03)

15h, matinê das crianças

20h às 3 horas: duas bandas locais e DJ, lazer e gastronomia (todos os dias), a partir das 19h: barraca de bebidas eas 18 parque de diversões.

Bandas locais:

Banda Perfil

Destak vip, Toinho Sacanagem e Maria Clara, Roger Souza e banda.

Bandas regionais:

Álamo Kário

Arregaçaê

Vinicius Rodrigues

