Jovem é esfaqueado em via pública no bairro Aviário, em Rio Branco

Vítima foi atingida nas costas e encaminhada ao Pronto-Socorro em estado estável

Weverton de Jesus, de 23 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite desta quarta-feira (11), na Rua do Aviário, nas proximidades do “Brasinha”, no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o jovem consumia bebida alcoólica em frente a um bar quando foi abordado por um homem identificado como Emerson. O suspeito estaria armado com uma faca e desferiu um golpe que atingiu as costas da vítima.

Mesmo ferido, Weverton conseguiu correr até a Rua Independência, onde caiu em frente a uma residência.

Populares que passavam pelo local perceberam que o jovem estava sangrando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada para prestar socorro. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.

Relacionado

Comentários