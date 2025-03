Jovem é esfaqueado ao tentar separar briga de casal no bairro Airton Senna, em Rio Branco

Luciano, que possui diversas passagens pela polícia, tentou intimidar Ramon para que assumisse a posse da arma, alegando que, por ser réu primário, ele poderia ser liberado mais rapidamente. No entanto, os dois foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) junto com a arma e as munições apreendidas, onde aguardam as providências legais.