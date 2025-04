Jovem é encontrada morta e amarrada na cama em Porto Velho

Em uma ação realizada na noite de domingo (20), policiais militares da Força Tática do 2° Batalhão prenderam um foragido da justiça com um arsenal de armas, drogas e materiais para fabricação de explosivos no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A operação ocorreu na rua Próspero Liberdade, após os militares avistarem um homem agindo de forma suspeita em frente a uma casa abandonada. Ao perceber a presença da polícia, o indivíduo jogou um objeto semelhante a uma arma e tentou fugir. Com reforço de outras viaturas, os PMs cercaram o local e encontraram Francisco Costa da Silva Júnior, 35 anos, escondido no imóvel.

O suspeito confessou ser foragido por ter rompido sua tornozeleira eletrônica. Durante a busca, a polícia apreendeu uma escopeta calibre .36 com munição, cocaína, maconha, detonadores, pregos, solução de bateria e fogos de artifício – materiais usados na produção de artefatos explosivos.

Francisco foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e fuga do sistema prisional. Ele foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) junto com os itens apreendidos. A ação reforça a estratégia do 2° Batalhão em intensificar o patrulhamento na região, marcada por conflitos entre facções pelo controle do tráfico.

Moradores da área, que vivem sob constante tensão, comemoraram a prisão, mas seguem temendo a escalada da violência. O Tenente Coronel Felipe Russo, comandante da operação, destacou que as rondas continuarão para coibir a ação de criminosos.