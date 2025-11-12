Acre
Jovem é baleado no Segundo Distrito de Rio Branco em ataque de dupla de moto
Vítima foi atingida no quadril e socorrida por populares; estado de saúde é estável, diz hospital
Um jovem identificado como Davi Costa Oliveira, 21 anos, foi baleado na noite desta terça-feira (11), nas proximidades da ponte do Ramal da Judia, na divisa entre os bairros Canaã e Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo a Polícia Militar, Davi voltava para casa com amigos quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta modelo Mottu Sport, de cor preta. O passageiro sacou uma arma e disparou várias vezes contra o grupo, atingindo o jovem na região do quadril. Após o ataque, a dupla fugiu em alta velocidade e não foi localizada.
A vítima foi socorrida por populares e levada inicialmente à UPA do Segundo Distrito, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferida por uma equipe do Samu ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com informações médicas, Davi está estável e não corre risco de morte.
Equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar coletaram informações na unidade de saúde e realizaram buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso.
O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para identificar a autoria e a motivação do crime.
Comissão aprova criação de programa para capacitar microempreendedores individuais
Sob relatoria do deputado federal Zé Adriano (PP-AC), a Câmara dos Deputados deu um passo importante para fortalecer os microempreendedores individuais (MEIs) do país. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Assistência Técnica e Capacitação dos Microempreendedores Individuais (Pronatec-MEI).
O objetivo do programa é oferecer apoio técnico, orientação jurídica e contábil, além de cursos de gestão, inovação e educação financeira, ajudando os MEIs a crescerem com mais segurança e competitividade.
O Pronatec-MEI contará com uma plataforma digital onde o microempreendedor poderá acessar cursos, agendar consultorias e encontrar informações sobre crédito e oportunidades de negócio.
Durante a análise do projeto, Zé Adriano, fez ajustes importantes, como a retirada da previsão de que o Sistema S financiaria o programa. Segundo ele, os recursos dessas entidades têm destinação específica para outras finalidades.
Para viabilizar as ações, será criado o Fundo de Fomento à Capacitação do MEI (Funcaf-MEI), que reunirá recursos públicos e privados e será administrado por um comitê ligado ao Ministério do Empreendedorismo.
Zé Adriano destacou que a proposta reforça o compromisso com quem move a economia brasileira, oferecendo condições reais para que o microempreendedor se qualifique e amplie seus negócios.
O texto segue agora para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Se aprovada, seguirá para o Senado.
Acre tem nova alta na construção civil e metro quadrado chega a R$ 2.127,94
O Acre registrou uma variação de 0,09% no custo da construção civil em outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). O estado apresenta um dos maiores acumulados em 12 meses da região Norte, com 8,78%, e 7,88% no acumulado do ano.
De acordo com o levantamento, o custo médio do metro quadrado da construção no Acre chegou a R$ 2.127,94 (com desoneração da folha de pagamento). O valor é superior à média nacional, de R$ 1.877,29. Quando considerada a metodologia sem desoneração, o custo no estado sobe para R$ 2.254,82 por metro quadrado.
No Norte, o Acre teve uma das menores variações mensais, inferior a estados como o Pará (1,84%) e Tocantins (0,85%), mas se mantém entre os que apresentam maior alta acumulada no ano.
A região Norte, como um todo, foi a que apresentou o maior avanço no país, com variação média de 0,95%, impulsionada pelo reajuste salarial de categorias profissionais no Pará
No cenário nacional, o SINAPI apontou que o custo médio da construção ficou em R$ 1.877,29 por metro quadrado, com uma variação de 0,27% em outubro, resultado 0,23 ponto percentual abaixo do registrado em setembro (0,50%).
Programa de aceleração de startups de saúde no Acre encerra 2º ciclo
Iniciativa é promovida pelo Sebrae em parceria com o Hospital de Amor
O Conectahealth – Circuito Acre, programa voltado para acelerar startups da área da saúde, concluiu seu segundo ciclo. A iniciativa é realizada pelo Sebrae no Acre, em parceria com o Hospital de Amor, por meio do Harena Inovação.
Durante 18 semanas, os empreendedores participaram de workshops sobre inovação, mentorias individuais e coletivas, além de encontros para troca de conhecimento e networking com profissionais do setor. O programa também ofereceu uma trilha de cursos sobre inovação e empreendedorismo.
O diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, destacou a importância da iniciativa. “Ver startups acreanas desenvolvendo soluções para a saúde pública é a prova de que o empreendedorismo inovador tem força no nosso estado. O Sebrae segue atuando para que essas ideias saiam do papel e cheguem à sociedade gerando resultados concretos”, disse.
Neste segundo ciclo, 33 startups apresentaram soluções voltadas à saúde pública, com propostas que abrangem gestão hospitalar, saúde digital, prevenção, diagnóstico inteligente, pesquisa clínica e científica, dispositivos médicos, humanização e qualidade de vida.
Segundo a gestora Rosa Nakamura, encerrar mais um ciclo do programa é motivo de orgulho. “Vimos ideias se transformarem em soluções concretas para desafios reais da saúde pública. Cada startup que participou trouxe inovação, coragem e compromisso com a qualidade de vida das pessoas”, destacou.
Para Guilherme Sanchez, gerente de Inovação do Harena, Centro de Inovação do Hospital de Amor, “O programa é um catalisador de boas ideias e cria conexão com os desafios reais da saúde pública do país. Através desta iniciativa, junto ao Sebrae, apoiamos as startups na modelagem, validação e na construção de uma estratégia de entrada do produto no mercado, mostrando o potencial do estado na geração de novos negócios”.
