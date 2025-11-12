Jovem é baleado no Segundo Distrito de Rio Branco em ataque de dupla de moto

Vítima foi atingida no quadril e socorrida por populares; estado de saúde é estável, diz hospital

Um jovem identificado como Davi Costa Oliveira, 21 anos, foi baleado na noite desta terça-feira (11), nas proximidades da ponte do Ramal da Judia, na divisa entre os bairros Canaã e Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, Davi voltava para casa com amigos quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta modelo Mottu Sport, de cor preta. O passageiro sacou uma arma e disparou várias vezes contra o grupo, atingindo o jovem na região do quadril. Após o ataque, a dupla fugiu em alta velocidade e não foi localizada.

A vítima foi socorrida por populares e levada inicialmente à UPA do Segundo Distrito, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferida por uma equipe do Samu ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com informações médicas, Davi está estável e não corre risco de morte.

Equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar coletaram informações na unidade de saúde e realizaram buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para identificar a autoria e a motivação do crime.

