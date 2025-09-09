Jovem é baleado acidentalmente nas costas em residência na Baixada da Sobral

Francisco Nilson, de 22 anos, foi atingido por disparo de revólver calibre 38 enquanto um amigo manuseava a arma; vítima sofreu traumatismo raquimedular e está em estado grave.

Um disparo acidental deixou gravemente ferido o jovem Francisco Nilson do Nascimento de Castro, de 22 anos, no final da tarde desta terça-feira (9), em uma residência localizada em uma área de invasão no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia, Francisco estava na casa de um amigo que manuseava um revólver calibre 38. No momento em que a vítima virou-se de costas para organizar um móvel, a arma disparou, atingindo sua coluna e provocando um Traumatismo Raquimedular (TRM).

Sem resposta nos membros inferiores, Francisco foi levado às pressas por conhecidos em um carro particular até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, de onde foi transferido pelo Samu para o pronto-socorro da capital. O estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar realizou buscas pelo autor do disparo, mas ninguém havia sido preso até o fechamento desta reportagem. O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários