Jovem é baleado acidentalmente nas costas em residência na Baixada da Sobral
Francisco Nilson, de 22 anos, foi atingido por disparo de revólver calibre 38 enquanto um amigo manuseava a arma; vítima sofreu traumatismo raquimedular e está em estado grave.
Um disparo acidental deixou gravemente ferido o jovem Francisco Nilson do Nascimento de Castro, de 22 anos, no final da tarde desta terça-feira (9), em uma residência localizada em uma área de invasão no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
De acordo com a Polícia, Francisco estava na casa de um amigo que manuseava um revólver calibre 38. No momento em que a vítima virou-se de costas para organizar um móvel, a arma disparou, atingindo sua coluna e provocando um Traumatismo Raquimedular (TRM).
Sem resposta nos membros inferiores, Francisco foi levado às pressas por conhecidos em um carro particular até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, de onde foi transferido pelo Samu para o pronto-socorro da capital. O estado de saúde é considerado grave.
A Polícia Militar realizou buscas pelo autor do disparo, mas ninguém havia sido preso até o fechamento desta reportagem. O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Eletricista sofre descarga elétrica e queda de três metros em Rio Branco
Marcos Antônio Andrade Café, de 60 anos, trabalhava em uma ligação de rede quando recebeu choque e caiu de escada; vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao pronto-socorro.
O eletricista Marcos Antônio Andrade Café, de 60 anos, ficou gravemente ferido após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma escada de aproximadamente três metros na tarde desta terça-feira (9), na Rua Copaíba, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.
Testemunhas informaram que ele realizava a ligação da rede elétrica do poste ao padrão de uma residência quando recebeu o choque e despencou. Após a queda, o idoso apresentou desorientação, dificuldade para falar e caminhar, além de não reconhecer pessoas próximas.
Os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi levada em estado grave ao pronto-socorro da capital, apresentando ainda fratura no punho direito causada pelo impacto da queda.
