Extra
Jovem é baleado acidentalmente durante caçada na zona rural de Xapuri
Disparo atingiu as costas da vítima, que foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco
O jovem colono Sebastião de Souza da Silva, de 21 anos, foi atingido por um disparo acidental enquanto participava de uma caçada na manhã deste domingo (22), em uma propriedade rural situada no km 50 do Ramal Dois Irmãos, na Colocação Braga Sobrinho, em Xapuri, no interior do Acre.
De acordo com informações repassadas por familiares, Sebastião estava na companhia de um amigo quando os dois decidiram se dividir na mata. Em determinado momento, o colega teria confundido o jovem com um animal silvestre e efetuado o disparo, que o atingiu nas costas. O chumbo ficou alojado no corpo da vítima.
Após perceber o ocorrido, o amigo socorreu Sebastião e o levou até sua residência. Em seguida, familiares o colocaram em um veículo particular e o encaminharam ao Hospital Epaminondas Jácome, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.
Devido à necessidade de avaliação especializada, o jovem foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele deu entrada na unidade em estado de saúde estável e deverá passar por exames detalhados para avaliar a necessidade de procedimento cirúrgico.
Até o momento, o caso não foi registrado na Polícia Civil.
Comentários
Extra
Moradores cobram melhorias em rua de Brasiléia; prefeito promete frente de trabalho no verão
Gestor afirma que projeto prevê recuperação de quase 100% das vias urbanas e pede paciência à população
Moradores de Brasiléia, na região de fronteira do Acre, voltaram a usar as redes sociais para denunciar a situação de ruas no Bairro José Moreira, na parte alta da cidade. Um card divulgado por populares mostra a precariedade da Rua Alexandre Moreira Barthi, onde um morador aparece jogando tijolos quebrados para tentar amenizar os buracos e melhorar a trafegabilidade.
Diante da repercussão, a reportagem entrou em contato com o prefeito Carlinho do Pelado, que respondeu após receber as imagens.
Segundo o gestor, já existe um projeto amplo para recuperação da malha viária urbana. Ele afirmou que a proposta contempla melhorias em quase 100% das ruas da cidade. “Todos sabem que no inverno fica difícil trabalhar, e aquela chuva passada dificultou muito. Além das ruas, temos pontes e ramais que também precisam de atenção”, declarou.
Destaca que Brasiléia é um dos municípios acreanos que mais se destacam no cuidado com a infraestrutura urbana, “infelizmente não conseguimos atender tudo, mas fazemos o possível para chegar a todos os bairros da cidade. Em 2025 foram feitas mais de 20 operações tapa buracos, dezenas de ruas recapeadas e asfaltadas”.
Avisou que na próxima semana, uma operação de tapa-buraco estará sendo inciada no Bairro Alberto Castro utilizando piçarra, afim de amenizar os problemas e posteriormente no verão, será feito com asfalto.
O prefeito pediu compreensão da população e garantiu que uma frente de trabalho está sendo organizada. De acordo com ele, com a chegada do verão, as equipes devem iniciar os serviços tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.
Comentários
Extra
Colono é morto a facadas enquanto dormia após discussão com cunhado na zona rural de Xapuri
Suspeito, de 54 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no assentamento Tupá; vítima morreu no local
Um homem identificado como Marivaldo dos Santos, de 46 anos, foi morto a facadas na noite desta sexta-feira (20), no assentamento Tupá, zona rural de Xapuri, distante cerca de 50 quilômetros da área urbana do município. O crime teria ocorrido após uma rodada de bebida alcoólica entre familiares.
De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 23h para atender a uma ocorrência de homicídio na comunidade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito, de 54 anos, completamente embriagado. Ele foi preso em flagrante ainda na cena do crime.
A Polícia Civil foi comunicada e, por determinação do delegado responsável pelo caso, investigadores se deslocaram até o assentamento, acompanhados de um perito do Instituto Médico Legal (IML), para realizar os procedimentos de praxe.
Conforme apurado no local, o autor e a vítima eram cunhados e passaram o dia ingerindo bebida alcoólica. Durante a noite, os dois teriam discutido e entrado em luta corporal, mas, em seguida, fizeram as pazes. A vítima decidiu permanecer na casa do suspeito para passar a noite.
Segundo as investigações preliminares, após a vítima adormecer em um dos cômodos da residência, o suspeito teria se armado com uma faca e desferido vários golpes. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal no município de Brasiléia.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foi autuado em flagrante por homicídio. Antes disso, ele foi levado ao hospital da cidade para realização de exame de corpo de delito, já que apresentava ferimentos decorrentes da luta corporal com a vítima.
Comentários
Extra
‘Sol’ é preso pela Polícia Civil de Epitaciolândia após praticar crimes na zona rural do município
Operação resultou na recuperação de motocicletas furtadas e na apreensão de arma de fogo; segundo suspeito fugiu para área de mata
A Polícia Civil de Epitaciolândia prendeu, na tarde desta terça-feira (20), um foragido da Justiça apontado como responsável por uma série de crimes que vinham gerando medo e insegurança na zona rural do município. A ação também resultou na recuperação de veículos furtados e na apreensão de uma arma de fogo.
O preso é Wendel B. de Souza, de 25 anos, que possuía mandado de prisão em aberto. De acordo com as investigações, ele atuava principalmente em comunidades rurais, onde moradores relatavam furtos frequentes e a circulação suspeita de motocicletas durante a noite. A divulgação de cartazes com a foto do investigado em grupos de mensagens e redes sociais contribuiu para que a população repassasse informações às autoridades.
Após trabalho de monitoramento, os investigadores localizaram o paradeiro do foragido. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outro homem, que conseguiu fugir por uma área de mata e continua sendo procurado.
Durante a operação, foram apreendidas duas motocicletas com registro de furto, ambas levadas de propriedades rurais do município, além de uma espingarda calibre 16, também de origem ilícita. O material foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.
Conhecido pelo apelido de “Sol”, o suspeito é investigado por envolvimento em crimes patrimoniais e deverá responder por furto, conforme elementos reunidos ao longo da investigação. A Polícia Civil não descarta a participação dele em outros delitos recentes na região.
A operação foi coordenada pelo delegado titular da delegacia de Epitaciolândia, que destacou o esforço da equipe no enfrentamento à criminalidade, especialmente na zona rural, onde a extensão territorial e as dificuldades de acesso podem favorecer a atuação de criminosos.
A instituição reforçou ainda a importância das denúncias anônimas, ressaltando que as informações repassadas pela população são tratadas com sigilo e têm sido fundamentais para o avanço das investigações.
Você precisa fazer login para comentar.