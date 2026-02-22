Jovem é baleado acidentalmente durante caçada na zona rural de Xapuri

Disparo atingiu as costas da vítima, que foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco

O jovem colono Sebastião de Souza da Silva, de 21 anos, foi atingido por um disparo acidental enquanto participava de uma caçada na manhã deste domingo (22), em uma propriedade rural situada no km 50 do Ramal Dois Irmãos, na Colocação Braga Sobrinho, em Xapuri, no interior do Acre.

De acordo com informações repassadas por familiares, Sebastião estava na companhia de um amigo quando os dois decidiram se dividir na mata. Em determinado momento, o colega teria confundido o jovem com um animal silvestre e efetuado o disparo, que o atingiu nas costas. O chumbo ficou alojado no corpo da vítima.

Após perceber o ocorrido, o amigo socorreu Sebastião e o levou até sua residência. Em seguida, familiares o colocaram em um veículo particular e o encaminharam ao Hospital Epaminondas Jácome, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Devido à necessidade de avaliação especializada, o jovem foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele deu entrada na unidade em estado de saúde estável e deverá passar por exames detalhados para avaliar a necessidade de procedimento cirúrgico.

Até o momento, o caso não foi registrado na Polícia Civil.

