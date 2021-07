Jovem é assassinado a tiros em plena luz do dia em Bairro da Capital acreana

Um jovem ainda não identificado, foi morto com dois tiros, na manhã desta segunda-feira (26), na Rua Jessé Santiago, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava caminhando em via pública, quando foi abordado por criminosos que estavam em um veículo modelo Fiesta de cor preto, e de posse de uma arma de fogo desceram e dispararam contra a vítima, que foi alvejado no ombro e na cabeça e acabou morrendo no local. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares ainda tentaram ajudar a vítima, mas o homem não resistiu e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ainda esteve no local e constatou que a vítima já estava sem vida.

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os exames cadavéricos.

A polícia não soube informar qual seria a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).