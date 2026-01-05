Jovem do interior do Amazonas entra na guerra da Ucrânia e manda recado nas redes

Natural de Carauari, Dimitri Alves diz ser o primeiro da cidade a lutar ao lado das forças ucranianas e se oferece para orientar brasileiros que queiram seguir carreira militar no exterior

Dimitri Alves, jovem natural de Carauari, município a 788 quilômetros de Manaus, decidiu se voluntariar para lutar na guerra da Ucrânia ao lado das forças que combatem a Rússia. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou ser o primeiro filho da cidade a participar diretamente do conflito e aproveitou para deixar uma mensagem a outros brasileiros que sonham em seguir carreira militar fora do país.

“Sei que, assim como eu, muitas pessoas têm o sonho de ser militar fora do Brasil e não sabem por onde começar”, escreveu Dimitri, filho do também carauariense Edivaldo Alves. Ele se disse disposto a orientar interessados com “força de vontade e um propósito”, oferecendo ajuda para entender os caminhos de ingresso em forças armadas estrangeiras.

O caso ilustra o envolvimento isolado de brasileiros em conflitos internacionais, mesmo sem vínculo oficial com as forças em combate.

