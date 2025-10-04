Geral
Jovem desaparece na madrugada em Rio Branco e família pede ajuda para localização
Adson da Silva Correia foi visto pela última vez às 3h da sexta-feira (4) no bairro Village Tiradentes; familiares divulgam contato para informações
Familiares e amigos estão em busca de Adson da Silva Correia, de 24 anos, que desapareceu na madrugada desta sexta-feira (4) em Rio Branco. Ele foi visto pela última vez por volta das 3h na Rua Edmundo Roseno Pinto, no bairro Village Tiradentes, região próxima ao Calafate.
De acordo com informações divulgadas em redes sociais, Adson vestia uma camiseta azul escuraquando desapareceu.
A família solicita que qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro entre em contato pelo telefone:
📞 (68) 99202-2357
A mobilização nas redes sociais busca ampliar o alcance das buscas e contar com a colaboração popular. “Até mesmo detalhes pequenos podem ser cruciais”, reforçam os organizadores da campanha. O caso já está sendo acompanhado pelas autoridades competentes.
Jovem torturado e executado a tiros em área de mata na Cidade do Povo é identificado
Vítima de 24 anos foi identificada como Josivan Cambraia; polícia investiga execução ligada a facções criminosas
O corpo de um jovem com sinais de tortura e perfurações de tiros foi encontrado na noite desta quinta-feira (2) em uma área de mata próxima à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na Rua Geraldo Leite, quadra 6, do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima foi identificada como Josivan Cambraia da Silva, de 24 anos.
De acordo com informações da Polícia Militar, Josivan era morador do Ramal do Pelé, no município de Acrelândia, e estava hospedado há alguns dias na casa de um tio na Cidade do Povo, área dominada por uma facção criminosa rival àquela com a qual ele mantinha ligações.
Antes de ser morto, o jovem foi visto caminhando pelas ruas do bairro. Ao ser abordado por membros da facção local, os criminosos teriam acessado seu celular e encontrado publicações em que ele exaltava uma facção oriunda do Rio de Janeiro. Diante disso, Josivan foi levado para uma área de mata, onde teria sido “julgado” e condenado à morte por um tribunal do crime, sob acusação de atuar como “olheiro” ou “infiltrado”.
Moradores relataram ter ouvido disparos vindos da região atrás da ETE e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição do 2º Batalhão encontrou o corpo da vítima com marcas de espancamento e múltiplos ferimentos causados por tiros.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte avançado, que apenas constatou o óbito. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.
A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e iniciou as investigações para identificar os autores e as circunstâncias da execução.
Prefeitura de Rio Branco inaugura ponte sobre o Igarapé Redenção
Joabe Lira destaca entrega da ponte sobre o Igarapé Redenção e investimentos na Jarbas Passarinho
Durante a inauguração da ponte sobre o Igarapé Redenção, no quilômetro 6 da estrada Jarbas Passarinho, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, ressaltou a relevância da obra para os moradores da região e a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo na construção de melhorias para a capital.
O parlamentar lembrou que a ponte era um antigo sonho da comunidade e que, além da estrutura em concreto e aço, também está sendo realizada a pavimentação de aproximadamente dois quilômetros da estrada, garantindo mobilidade e qualidade de vida.
“É uma satisfação ver o serviço chegar até esta comunidade, que tanto precisava. Nosso mandato tem estado presente nos bairros e na zona rural, e acompanhar a realização desta obra nos enche de alegria por saber que estamos contribuindo para o desenvolvimento de Rio Branco”, afirmou Joabe Lira.
O presidente também destacou o empenho do prefeito Tião Bocalom e reconheceu o impacto de obras estruturantes para a cidade. “O prefeito tem dado respostas concretas às demandas da população, resolvendo problemas históricos. A ponte do Redenção é um exemplo: durante anos a comunidade sofreu com enchentes e alagamentos, e hoje esse desafio é superado de forma definitiva”, frisou.
Na ocasião, o vereador reforçou que a Câmara tem atuado de forma colaborativa, aprovando matérias de interesse público e fiscalizando as ações da gestão. Ele citou ainda obras em andamento, como o Mercado da Estação Experimental e o viaduto próximo à ABB, além da nova sede da Câmara Municipal, que será entregue este ano como um espaço moderno e digno para receber a população.
Joabe Lira finalizou reafirmando seu compromisso com a cidade e a confiança no trabalho da atual gestão. “Rio Branco está vivendo um novo momento. O que antes era apenas sonho, hoje é realidade. O Legislativo está junto, caminhando lado a lado para que cada vez mais comunidades sejam alcançadas por esse desenvolvimento”, concluiu.
