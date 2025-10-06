Jovem de Rondônia com suspeita de intoxicação por metanol é internada no Acre

Uma jovem de 24 anos, natural de Candeias do Jamari (RO), foi transferida para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, com suspeita de intoxicação por metanol. A paciente apresenta quadro gravíssimo, com hepatite fulminante, rabdomiólise e insuficiência renal, e aguarda indicação para transplante de fígado de urgência.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), a mulher procurou atendimento em Rondônia após sentir fortes dores abdominais, náuseas e vômitos, após ingerir bebidas alcoólicas.

Um exame toxicológico inicial realizado em Porto Velho não confirmou a presença de metanol, mas uma nova análise será feita em Rio Branco nesta segunda-feira (6) para esclarecer a causa do quadro clínico.

O caso foi comunicado ao Ministério da Saúde e à Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, com acompanhamento do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Fundhacre.

A secretária de Saúde em exercício, Ana Cristina Moraes, destacou que não há registros locais de intoxicação por metanol, mas reforçou a importância da preparação do estado diante do risco regional.

“Atendemos pacientes de outros estados e países de fronteira, por isso precisamos estar prontos para agir rapidamente”, afirmou.

Por isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o Acre será um dos primeiros estados do país a receber doses de etanol farmacêutico, antídoto utilizado em casos de intoxicação por metanol. Rio Branco deve receber 30 das 700 doses que serão distribuídas nacionalmente até o fim da próxima semana.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

