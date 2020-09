Parte da droga estava com Rudhery Melo e o restante foi encontrada pela cadela Elô da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães)

O grupo Tático do 1° Batalhão de Polícia Militar prendeu na segunda-feira (21) Rudhery de Lima Melo, 27 anos, por tráfico de droga. O acusado foi autuado no bairro Volta Seca, na regional da Sobral, e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Surpreendidos pelo patrulhamento da PM, dois homens começaram a correr e foram perseguidos pela Travessa Salgado Filho. Um estava armado e sumiu por uma área de mata. O outro, no entanto, acabou sendo capturado ao tentar se abrigar em uma residência.

Rudhery Melo portava 370 gramas de cocaína na hora da prisão, mas a situação se agravou após a cadela Elô, da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) do Batalhão de Operações Especiais (Bope), farejar 19 quilos de maconha que estavam enterrados no quintal.

