Jovem de 27 anos desaparece no rio Acre após sofrer ataque epiléptico

Um morador do bairro Vila Betel, em Rio Branco, relatou ter sido vítima de uma ação violenta por parte de policiais militares durante uma festa de aniversário realizada na noite do último sábado (5). Segundo Jefesson Mota, por volta das 23 horas, a Polícia Militar invadiu sua residência de forma agressiva, sem mandado judicial e sem diálogo prévio, utilizando gás de pimenta, balas de borracha e cassetetes.

De acordo com ele, a festa era em comemoração ao aniversário de 18 anos do filho e reunia familiares, incluindo crianças e idosos. Jefferson afirma que a primeira viatura chegou já com truculência e que, em seguida, outras seis viaturas foram acionadas. “A polícia despreparada, com abuso de autoridade, invadiu minha casa do nada. Já chegaram chutando cadeiras, chamando todo mundo de ‘nome’. Jogaram gás de pimenta pela grade e entraram nos quartos. Minha sogra, de 72 anos, foi agredida, minha esposa foi atingida por balas de borracha e minha sobrinha ficou com um ferimento grave no braço”, relatou.

Ainda segundo ele, houve feridos entre os convidados, inclusive uma criança. O morador também afirma que sua neta foi levada até o portão da residência e entregue a um desconhecido. Jefferson relata que os policiais ignoraram seus pedidos de diálogo e o agrediram com cassetete, mesmo após ele se identificar como o responsável pela casa.

“Meu filho trabalha desde os 15 anos, todo mundo conhece ele. Ele estava dormindo com a filha de três anos quando a polícia invadiu. Foi tudo dentro da casa, nos quartos, na cozinha. Eles tomaram conta de tudo como se a gente fosse criminoso”, disse.

No domingo (6), Jefferson foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso, mas, segundo ele, os agentes se recusaram a fazer o registro.

O que diz a Polícia Militar

Em nota enviada ao ac24horas, a Polícia Militar do Acre informou que atendeu a uma ocorrência de perturbação do sossego na região, na madrugada de domingo, 6, após pelo menos cinco chamadas registradas pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM).

Segundo a corporação, no local havia cerca de 15 pessoas bloqueando a via com mesas e cadeiras, além de um aparelho de som em volume excessivo. Com a chegada da viatura, diversas pessoas teriam corrido para o interior de uma residência, onde cerca de 70 pessoas estavam reunidas, junto a grande quantidade de bebidas alcoólicas.

A PM afirma que, durante a tentativa de abordagem, os policiais foram recebidos com hostilidade e que um dos presentes teria desacatado a guarnição. Ainda conforme a nota, uma mulher teria agredido os policiais com uma cadeira quebrada. “Diante da resistência e da necessidade de garantir a segurança dos militares e dos presentes, foram adotadas as medidas necessárias para contenção, de forma técnica, proporcional e dentro dos parâmetros legais”, informou a corporação.

A instituição reiterou que a atuação teve como objetivo atender às solicitações da comunidade e preservar a ordem pública, reafirmando o compromisso com os direitos fundamentais e a segurança da sociedade.

