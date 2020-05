Gilson Amorim

Um jovem de 25 anos testou positivo para covid-19 em Santa Rosa do Purus. É o primeiro caso confirmado da doença no município.

O paciente chegou à cidade nesta quarta-feira (6) em um voo com mais 10 pessoas. Todas elas desembarcaram no aeroporto de Santa Rosa, e de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, com base em regras da OMS, terão que fazer exames de covid-19.

Mirlan Moura, enfermeiro no município, informou que no aeroporto de Santa Rosa há uma equipe de saúde para realizar uma triagem e todas as pessoas que chegam são orientadas a ficarem em quarentena sob monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta quinta-feira (7), o Acre registrou 1.014 casos de covid-19 e 35 mortes pela doença, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde.

Comentários