Jovem de 23 anos tem lábios arrancados após mordida de companheiro

Uma jovem, de 23 anos, teve os lábios arrancados após ser mordida pelo companheiro durante uma agressão dentro de casa. O caso ocorreu na terça-feira (3/5) no município de Viçosa (AL).

Segundo a Polícia Civil de Alagoas (PCAL), a vítima, identificada apenas como Raquel, discutia com o suspeito, José Williams, quando foi atacada. Durante a agressão, o homem teria mordido o rosto da companheira e arrancado parte dos lábios dela.

Raquel foi socorrida e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, onde precisou passar por cirurgia devido à gravidade dos ferimentos.

Familiares ainda colocaram a parte do lábio arrancada em um recipiente com gelo na tentativa de possibilitar o reimplante. No entanto, a gravidade da lesão impediu que o procedimento fosse realizado.

Após o ataque, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Polícia busca por suspeito

De acordo com o delegado regional Fernando Lustosa, da 9ª Delegacia Regional de Polícia (9ª DRP), testemunhas e familiares da vítima foram ouvidos no decorrer das investigações.

A jovem também passou por exame de corpo de delito e deverá realizar perícia complementar no Instituto Médico Legal (IML) de Maceió.

A corporação instaurou inquérito para investigar o caso, tratado como violência doméstica. Medidas cautelares devem ser encaminhadas à Justiça para responsabilizar o suspeito.

O casal estava junto s e tem quatro filhos. Até o momento, não há confirmação da prisão de José Williams nem informações sobre o paradeiro dele.