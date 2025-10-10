Jovem de 22 anos morre em grave acidente na estrada do aeroporto, em Rio Branco

Motociclista colidiu em caminhonete e bateu em placa de sinalização na BR-364; Samu confirmou o óbito no local e perícia vai apurar as causas da batida.

Um jovem de 22 anos morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido no final da manhã desta sexta-feira (10), na BR-364, trecho que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Distrito Industrial da capital acreana.

A vítima, identificada como Luiz da Silva Oliveira, seguia em direção ao município do Bujari quando colidiu violentamente contra o paralama de uma caminhonete Hilux branca, pertencente a uma empresa prestadora de serviços de energia. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e acabou batendo com força em uma placa de sinalização, caindo logo em seguida.

O condutor da caminhonete parou imediatamente para prestar socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas, ao chegarem, os socorristas constataram o óbito do jovem.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o trabalho da perícia técnica. O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) e a equipe de plantão do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

O laudo pericial deverá esclarecer as circunstâncias do acidente e apontar quem teve responsabilidade pela colisão.

