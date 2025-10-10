Geral
Jovem de 22 anos morre em grave acidente na estrada do aeroporto, em Rio Branco
Motociclista colidiu em caminhonete e bateu em placa de sinalização na BR-364; Samu confirmou o óbito no local e perícia vai apurar as causas da batida.
Um jovem de 22 anos morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido no final da manhã desta sexta-feira (10), na BR-364, trecho que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Distrito Industrial da capital acreana.
A vítima, identificada como Luiz da Silva Oliveira, seguia em direção ao município do Bujari quando colidiu violentamente contra o paralama de uma caminhonete Hilux branca, pertencente a uma empresa prestadora de serviços de energia. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e acabou batendo com força em uma placa de sinalização, caindo logo em seguida.
O condutor da caminhonete parou imediatamente para prestar socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas, ao chegarem, os socorristas constataram o óbito do jovem.
A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o trabalho da perícia técnica. O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) e a equipe de plantão do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo.
O laudo pericial deverá esclarecer as circunstâncias do acidente e apontar quem teve responsabilidade pela colisão.
Comentários
Geral
PRF apreende veículos transportando produtos contrabandeados no Acre
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (9), dois veículos que transportavam produtos contrabandeados no município de Plácido de Castro (AC). As ações ocorreram durante fiscalizações realizadas na BR-364 e na AC-475, em continuidade ao trabalho de combate aos crimes transfronteiriços na região.
As equipes realizavam patrulhamento quando receberam denúncia anônima informando sobre veículos que estariam transportando mercadorias de origem estrangeira vindas da Vila Evo Morales, na Bolívia. Durante as diligências, os policiais avistaram dois automóveis com características semelhantes às informadas, realizando a abordagem em ambos os casos.
No interior dos veículos, foram encontrados diversos produtos contrabandeados, sem documentação fiscal ou comprovação de origem regular. Os condutores foram encaminhados, juntamente com os veículos e as mercadorias apreendidas, à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro, para os procedimentos cabíveis.
As ações reforçam o compromisso da PRF no combate ao contrabando e ao descaminho, contribuindo para a proteção da economia nacional e o fortalecimento da segurança nas fronteiras.
Fonte: Núcleo de Comunicação Institucional – PRF/AC
Comentários
Geral
Novos antídotos para tratamento de intoxicações por metanol chegam ao Acre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), recebeu nesta sexta-feira, 10, 16 unidades do antídoto fomepizol, enviado pelo Ministério da Saúde. O medicamento é utilizado no tratamento de intoxicações causadas por metanol, substância frequentemente associada ao consumo de bebidas adulteradas.
De acordo com o Ministério, a distribuição do antídoto levou em conta a população de cada estado, conforme dados do último Censo do IBGE, garantindo uma oferta equilibrada e uma resposta rápida em situações de emergência toxicológica.
Segundo o chefe do Departamento de Assistência Farmacêutica da Sesacre, Marcelo Xavier, o Acre recebeu prioridade devido à localização geográfica estratégica, que faz fronteira com países onde há registros de circulação de bebidas falsificadas, além dos desafios logísticos que dificultam o acesso a tratamentos especializados.
“A disponibilização do fomepizol representa um avanço significativo na capacidade de resposta das unidades de saúde locais, especialmente em situações de emergência toxicológica”, destacou Xavier.
O fomepizol é considerado o tratamento de primeira escolha para intoxicações por metanol e etilenoglicol, substituindo o uso do etanol farmacêutico, que continua sendo uma opção terapêutica válida. O medicamento atua impedindo que o metanol seja metabolizado em ácido fórmico — composto responsável pelos danos tóxicos ao organismo — prevenindo assim a acidose metabólica. “O fomepizol oferece maior segurança ao paciente, é de fácil uso e tem menos efeitos colaterais, reduzindo a necessidade de monitoramento intensivo”, explicou Xavier.
Embora o Acre não registre casos recentes de intoxicação por metanol, a Sesacre mantém vigilância ativa por meio da Vigilância Sanitária e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). “O recebimento dessas unidades do antídoto representa um avanço importante na segurança da nossa população. É uma medida estratégica que reforça nossa capacidade de resposta diante de casos de intoxicação por metanol”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.
Com informações da Agência de Notícias do Acre.
Comentários
Geral
Homem é encontrado morto com marcas de faca próximo a igarapé em Cruzeiro do Sul
João Leilson da Silva Conceição, de 38 anos, foi localizado sem vida na manhã desta sexta-feira (10) no Ramal 02 da Vila Santa Luzia; corpo apresentava perfurações
O corpo de João Leilson da Silva Conceição, de 38 anos, conhecido como Léo, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (10) próximo ao Igarapé da Onça, no Ramal 02 da Vila Santa Luzia, região do Juruá, em Cruzeiro do Sul. De acordo com as primeiras informações, a vítima apresentava marcas de perfurações de faca, levantando a suspeita de assassinato.
Equipes da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e deslocaram-se ao local para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo.
As circunstâncias do crime, incluindo motivação e autoria, serão apuradas pelas autoridades policiais responsáveis. O caso segue sob investigação.
Você precisa fazer login para comentar.