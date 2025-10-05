Jovem de 22 anos morre após ingerir cachaça e uísque em Campo Grande

Polícia investiga possível contaminação por metanol em bebidas vendidas em conveniência de bairro

Um jovem de 22 anos, morador de Mato Grosso do Sul, morreu após passar mal depois de ingerir cachaça e uísque, na noite de quinta-feira (2), em Campo Grande. Ele chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 18h20, apresentando náuseas, vômito e fortes dores no estômago. Mesmo após receber os primeiros atendimentos, sofreu uma convulsão, entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Segundo familiares, a cachaça havia sido comprada em uma conveniência localizada no bairro Jardim Nashville. A origem do uísque consumido não foi informada. De acordo com a Polícia Civil, o jovem tinha histórico de alcoolismo desde os 12 anos, utilizando o consumo de bebidas como forma de conseguir dormir.

A garrafa de cachaça foi entregue pela UPA à Vigilância Sanitária, enquanto agentes da Polícia Civil recolheram outros frascos de bebidas encontrados na residência da vítima. O material será analisado para verificar a presença de substâncias tóxicas, como metanol, cuja ingestão pode causar intoxicação grave e até morte.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passará por exames que deverão confirmar a causa da morte.

Em nota, o governo de Mato Grosso do Sul informou que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)acompanha o caso, mas ainda não há confirmação sobre a presença de metanol nos produtos apreendidos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários