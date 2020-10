Elton de Lima Ferreira, de 22 anos, foi vítima neste sábado (17) de tentativa de homicídio em Sena Madureira. A ocorrência foi registrada no bairro Bom Sucesso. A vítima sofreu um tiro de escopeta na parte de trás da cabeça. No entanto, o autor do disparo, que fugiu, ainda não foi identificado.

O jovem foi socorrido por moradores da região, que ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado para um hospital de Sena Madureira.

Os médicos estabilizaram o quadro de saúde e transferiram Elton para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deve passar por uma cirurgia.

