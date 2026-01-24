Jovem de 21 anos morre em colisão entre moto e caminhonete no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul

Acidente ocorreu na zona rural; vítima morreu ainda no local antes de ser levada ao hospital

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 21 anos na tarde deste sábado (24), no Ramal 3, zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete que trafegava em sentido contrário pela via.

De acordo com informações preliminares, o impacto foi violento e provocou ferimentos gravíssimos no condutor da motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, mas, segundo relatos de moradores da região, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde.

A vítima foi identificada como Itamar Silva dos Santos, de 21 anos, morador do próprio Ramal 3, onde ocorreu o acidente. A morte causou comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade.

As circunstâncias da colisão ainda não foram oficialmente esclarecidas. O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as causas do acidente e eventuais responsabilidades.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários