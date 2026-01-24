Extra
Jovem de 21 anos morre em colisão entre moto e caminhonete no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu na zona rural; vítima morreu ainda no local antes de ser levada ao hospital
Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 21 anos na tarde deste sábado (24), no Ramal 3, zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete que trafegava em sentido contrário pela via.
De acordo com informações preliminares, o impacto foi violento e provocou ferimentos gravíssimos no condutor da motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, mas, segundo relatos de moradores da região, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde.
A vítima foi identificada como Itamar Silva dos Santos, de 21 anos, morador do próprio Ramal 3, onde ocorreu o acidente. A morte causou comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade.
As circunstâncias da colisão ainda não foram oficialmente esclarecidas. O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as causas do acidente e eventuais responsabilidades.
Comentários
Extra
Homem é esfaqueado três vezes em tentativa de homicídio no Centro de Rio Branco
Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao pronto-socorro em estado estável; suspeito fugiu
Um homem identificado como Cezar Augusto do Nascimento, de 48 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da noite deste sábado (24), nas proximidades da ponte metálica, no bairro Centro, em Rio Branco.
De acordo com informações preliminares, Cezar foi atingido por três golpes de arma branca após se envolver em uma discussão com um indivíduo ainda não identificado. Após o ataque, o suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento.
Segundo relatos apurados no local, a agressão teria sido motivada por vingança. O autor do crime teria sido agredido anteriormente pela vítima quando ambos estavam no sistema prisional e, ao reencontrá-lo em via pública, teria decidido retaliar, utilizando uma faca de serra.
Populares que presenciaram a ocorrência acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico realizou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
No hospital, Cezar foi entregue ao Setor de Traumatologia com três perfurações, sendo duas nas costas e uma na região da clavícula. Apesar da gravidade do ataque, o estado de saúde da vítima foi considerado estável.
A Polícia Militar, por meio de uma guarnição do 2º Batalhão, esteve na área, colheu informações e realizou buscas nas proximidades, porém nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação da tentativa de homicídio.
Comentários
Extra
Operação Tempestade apreende mais de 30 quilos de drogas e prende três em Rio Branco
Ações simultâneas do BOPE ocorreram em diferentes bairros da capital e resultaram na captura de foragido da Justiça
Uma operação integrada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio das companhias ROTAM, CHOQUE, CPCães e GIRO, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão de três pessoas no final da tarde desta quarta-feira (21), em Rio Branco.
Segundo a polícia, as equipes do BOPE deflagraram três ações simultâneas em diferentes regiões da capital como parte da Operação Tempestade, voltada ao combate ao tráfico de drogas e ao reforço da segurança pública.
Na primeira ocorrência, registrada na região conhecida como Sapolândia, no bairro Hélio Melo, os policiais apreenderam aproximadamente 30,695 quilos de entorpecentes, entre maconha do tipo skank e oxidado de cocaína. No local, foi preso Saulo Santos de Menezes, de 27 anos, que, de acordo com a polícia, já possui antecedentes por tráfico de drogas.
Em outra frente da operação, no bairro Santa Inês, no segundo distrito da capital, a guarnição prendeu Edirlei Amora do Carmo, de 39 anos, foragido da Justiça e monitorado pelo sistema judiciário. Contra ele havia mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e homicídio.
A terceira ocorrência foi registrada no bairro Dom Giocondo, onde equipes do GIRO efetuaram a prisão de Romário Nascimento de Souza, de 28 anos, flagrado com entorpecentes. Conforme a polícia, ele também é monitorado pela Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas.
Os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
De acordo com o BOPE, as ações da Operação Tempestade, sob o novo comando do tenente-coronel Felipe Russo, reforçam o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado e na promoção da segurança pública em Rio Branco.
Comentários
Extra
Homens são flagrados furtando fios elétricos durante dois dias em Brasiléia
Ações foram registradas por câmeras de segurança no Centro Antigo; moradores e empresários reclamam da recorrência do crime
Câmeras de segurança flagraram dois homens furtando fios elétricos durante a noite e madrugada em Brasiléia, em mais um caso que evidencia a recorrência desse tipo de crime nas cidades da fronteira entre Brasiléia e Epitaciolândia. As imagens foram registradas na noite da última segunda-feira (19), na Avenida Rolando Moreira, no Centro Antigo da cidade.
O primeiro flagrante ocorreu por volta de 1h40 da madrugada, em frente ao prédio abandonado do antigo Banco da Amazônia. Aproveitando-se da baixa iluminação no local, a dupla agiu com tranquilidade para cometer o furto, mesmo com a circulação de veículos pela via. Os ladrões estavam precavidos e utilizaram de uma chave para retirar os parafusos da placa.
Na noite seguinte, por volta das 23h30 do dia 20, uma nova tentativa foi registrada no mesmo local. As imagens mostram os indivíduos iniciando o furto, mas a ação foi interrompida após a chegada de um homem em uma motocicleta. Após uma breve conversa, os suspeitos fugiram correndo.
Segundo relatos de moradores, comerciantes e representantes do poder público municipal, a maioria dos envolvidos nesse tipo de crime seriam dependentes químicos, que se aproveitam de falhas no sistema judicial para permanecer em liberdade. A situação tem gerado sensação de impotência e insegurança na população, diante da repetição dos furtos e dos prejuízos causados.
Ainda de acordo com as reclamações, as autoridades policiais enfrentam dificuldades para conter os crimes, já que, mesmo identificados, os suspeitos acabam retornando às ruas, agravando os transtornos à comunidade local.
Veja a ação dos ladrões:
Primeiro dia
Segundo dia
Você precisa fazer login para comentar.