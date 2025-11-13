Jovem de 21 anos é assassinado a tiros no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul

Cauê Anry Silva do Nascimento foi morto na noite de quarta-feira (12) após uma série de disparos; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime.

A cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, registrou mais um homicídio na noite desta quarta-feira (12). O jovem Cauê Anry Silva do Nascimento, de 21 anos, foi executado a tiros na Rua Iaco, localizada no bairro Cohab.

Moradores relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo antes de encontrarem a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. A Polícia Militar foi acionada, isolou o local e acionou a Polícia Civil e a perícia criminal, que realizaram os primeiros levantamentos e recolheram evidências na cena do crime.

Até o momento, não há informações sobre os autores nem sobre a motivação do assassinato. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Cruzeiro do Sul, responsável pela investigação.

Após a perícia, o corpo de Cauê foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para a realização dos exames de necropsia.

Relacionado

Comentários