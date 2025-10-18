Flash
Jovem de 19 anos é morto a facadas no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco
Davi da Silva foi retirado de casa por dois homens armados com facas e executado próximo a um lava-jato; polícia suspeita de crime ligado à disputa entre facções.
Davi da Silva, de 19 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de faca na madrugada deste sábado (18), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi retirada de dentro de uma residência, localizada na quadra 18, por dois indivíduos armados, e levada até as proximidades de um posto de lavagem, onde foi executada.
O crime ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Davi havia se mudado recentemente para o bairro, onde passou a morar com a namorada. Um morador que passava pelo local encontrou o corpo e acionou a polícia. Uma equipe do 2º Batalhão esteve na cena do crime e confirmou o óbito.
Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local em busca de informações que possam esclarecer o homicídio. Até o momento, a motivação ainda é desconhecida, mas a principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções criminosas que atuam na capital.
A esposa da vítima informou à polícia que Davi era evangélico e não possuía envolvimento com organizações criminosas. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado, e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O jovem apresentava múltiplas perfurações, inclusive no pescoço, o que quase resultou em degola.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Avanço na Saúde de Brasiléia: Fisioterapia garante atendimento especializado e gratuito às crianç
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem ampliando e fortalecendo os serviços oferecidos à população. Um dos destaques é o trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional E-Multi, que tem atuado com dedicação na área de fisioterapia.
O serviço tem sido fundamental, especialmente para as crianças que necessitam de estimulação sensorial e motora, oferecendo um acompanhamento contínuo e de qualidade, com foco na reabilitação e na inclusão.
Um exemplo do impacto positivo dessa ação é o caso do pequeno Pedro Henrique, que antes precisava se deslocar com a mãe até a capital, Rio Branco, para realizar suas sessões de fisioterapia.
Com à implantação do serviço no próprio município, Pedro recebe todo o atendimento necessário de forma gratuita, perto de casa e com profissionais capacitados.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o avanço é resultado de um esforço coletivo para descentralizar os atendimentos e garantir que todos tenham acesso aos serviços do SUS, independentemente de onde vivam. “Nosso compromisso é fazer com que a saúde chegue a cada pessoa, em cada bairro e comunidade. A equipe E-Multi tem desempenhado um papel fundamental nesse processo, oferecendo cuidado humanizado e especializado. É gratificante ver resultados como o do Pedro Henrique, que hoje pode ser atendido aqui, perto da família, com todo o suporte necessário”, destacou Francélio Barbosa.
O secretário também ressaltou o apoio do prefeito Carlinhos do Pelado, que tem assegurado as condições necessárias para a ampliação dos serviços e o fortalecimento da atenção básica no município. “Esse é mais um passo importante da gestão municipal para levar saúde, dignidade e qualidade de vida a todos os brasilenses. A saúde pública de Brasiléia está avançando, e isso é fruto de planejamento, investimento e comprometimento com as pessoas”, completou.
Polícia apreende 122 quilos de skank e prende jovem de 21 anos em operação conjunta em Rio Branco
Ação do Gefron e do Tático do 2º BPM interceptou veículo após perseguição na AC-40; motorista fugiu, e passageira foi presa com 118 tijolos de droga avaliados em mais de 120 quilos.
Uma operação integrada entre o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e o Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de 122 quilos de skank e na prisão de Karolaine Paiva do Nascimento, de 21 anos, na noite desta sexta-feira (16), em Rio Branco.
De acordo com a PM, a ação teve início durante um patrulhamento de rotina na rodovia AC-40, quando os agentes do Gefron tentaram abordar um veículo Astra prata, placa KLR 4A74. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, o que levou os policiais a solicitarem apoio do Tático do 2º BPM.
A perseguição terminou no Ramal do Pastor, bairro Vila Acre, onde o carro foi interceptado. O condutor conseguiu escapar entrando em uma área de mata, mas a passageira foi detida ainda no local.
Durante a revista no veículo, as equipes encontraram 118 tijolos de skank, totalizando 122 quilos da substância, embalados e distribuídos no interior do automóvel.
Karolaine foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuada por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ela não possuía antecedentes criminais.
Sebrae e Governo do Estado firmam parceria para fortalecimento da cadeia do cacau no Acre
Convênio prevê ações voltadas à capacitação, tecnologia e infraestrutura
Nesta quinta-feira (16), o Sebrae e o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), firmaram um convênio estratégico para fortalecer a cadeia produtiva da cacauicultura no estado.
Com investimento total de aproximadamente R$ 2 milhões, o projeto contempla ações voltadas à inovação tecnológica, assistência técnica, qualificação profissional, infraestrutura produtiva e acesso ao mercado, incluindo participação em feiras e rodadas de negócios. Todas as iniciativas terão foco na sustentabilidade ambiental e na geração de renda, beneficiando produtores rurais, povos originários, extrativistas e pequenos negócios locais.
O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, ressaltou a relevância da parceria. “Este convênio é um passo decisivo para transformar a cadeia do cacau em uma referência de desenvolvimento sustentável no Acre. Ao investir em tecnologia, capacitação e infraestrutura, estamos criando condições para que nossos produtores agreguem valor ao produto, além de fortalecer a bioeconomia local. É uma ação que une geração de renda, conservação da floresta e inovação”, afirmou.
Kleber Campos, diretor técnico do Sebrae, destacou os esforços provenientes desta parceria para fortalecer a cacauicultura no estado. “Reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e a bioeconomia, visando o fortalecimento dos pequenos negócios vinculados a essa cadeia. O convênio é uma demonstração do esforço para o desenvolvimento dessa importante cadeia produtiva não só para o Acre, mas para a Amazônia”.
Um dos destaques da iniciativa é a Rota do Cacau, que integrará municípios produtores, ampliando o mapeamento e a comercialização da produção acreana.
O secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, destaca o potencial produtivo do cacau na região. “Queremos incentivar os produtores e produtoras em todas as etapas. Estamos falando de geração de renda, valorização de quem vive da terra e de um trabalho sério para transformar o Acre em referência nacional no cultivo e beneficiamento do cacau”, disse.
A expectativa é que o convênio contribua para consolidar o Acre como um dos principais polos produtores de cacau fino e sustentável da Amazônia.
