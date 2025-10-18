Jovem de 19 anos é morto a facadas no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco

Davi da Silva foi retirado de casa por dois homens armados com facas e executado próximo a um lava-jato; polícia suspeita de crime ligado à disputa entre facções.

Davi da Silva, de 19 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de faca na madrugada deste sábado (18), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi retirada de dentro de uma residência, localizada na quadra 18, por dois indivíduos armados, e levada até as proximidades de um posto de lavagem, onde foi executada.

O crime ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Davi havia se mudado recentemente para o bairro, onde passou a morar com a namorada. Um morador que passava pelo local encontrou o corpo e acionou a polícia. Uma equipe do 2º Batalhão esteve na cena do crime e confirmou o óbito.

Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local em busca de informações que possam esclarecer o homicídio. Até o momento, a motivação ainda é desconhecida, mas a principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções criminosas que atuam na capital.

A esposa da vítima informou à polícia que Davi era evangélico e não possuía envolvimento com organizações criminosas. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado, e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O jovem apresentava múltiplas perfurações, inclusive no pescoço, o que quase resultou em degola.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

