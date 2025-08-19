Geral
Jovem de 19 anos é agredido com ripas de madeira após discussão no bairro da Paz, em Rio Branco
Vítima sofreu luxação no ombro e ferimentos nas pernas; Polícia Civil investigará o caso
João Vitor Pereira dos Santos, de 19 anos, foi agredido na noite desta terça-feira (19), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco, após uma discussão com colegas em situação de rua. A vítima também foi ameaçada de morte caso retornasse ao bairro.
Testemunhas relataram que João Vitor, usuário de entorpecentes, discutiu com dois amigos por causa de uma carteira de cigarro. Durante o conflito, os suspeitos se armaram com ripas de madeira e desferiram vários golpes contra ele, provocando uma luxação no ombro e ferimentos nas pernas. Para escapar, o jovem correu e conseguiu se abrigar em uma pequena igreja evangélica instalada em um imóvel residencial.
Os agressores fugiram após o ataque. Morador da própria comunidade, João foi socorrido por familiares, acionados por populares que presenciaram a cena. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.
A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não localizou os suspeitos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Colisão entre motocicletas deixa três feridos no bairro Vila Acre, em Rio Branco
Uma das vítimas sofreu trauma na cabeça; condutor sem CNH foi levado à delegacia
Na noite desta terça-feira (19), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas no km 9 da Rodovia AC-40, em frente à Casa de Carne Boi Verde, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.
Segundo informações, Alda da Silva Rodrigues, de 45 anos, conduzia uma Honda/CG 160 Fan de cor cinza e levava como passageira Ketly Rodrigues Marinho, de 22 anos, no sentido centro/bairro. Ao tentar acessar o pátio de um posto de combustível, fez uma conversão à esquerda e acabou colidindo frontalmente com uma Honda/CG Titan preta, pilotada por Francisco Pedro Silva do Nascimento, que seguia no sentido contrário.
Com o impacto, os três foram arremessados ao chão e sofreram ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou duas ambulâncias ao local.
Alda apresentava sangramento na boca, laceração no lábio inferior e múltiplas escoriações, enquanto Ketly sofreu perda momentânea de consciência, trauma na cabeça e dores na perna direita. Ambas foram levadas ao setor de traumatologia do Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanecem em estado estável. Já Francisco sofreu escoriações no braço direito e no pé esquerdo, recebeu atendimento médico e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), pois não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), a motocicleta de Francisco foi apreendida por estar com licenciamento em atraso. A perícia técnica não conseguiu realizar os levantamentos no local, já que os veículos haviam sido removidos antes da chegada da equipe.
Mecânico de 24 anos sofre traumatismo craniano após ser atropelado por moto em Manoel Urbano
Vítima foi transferida em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco
O mecânico Matheus Yenzo Silva da Costa, de 24 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta na tarde desta terça-feira (19), na Rua 7 de Setembro, região central de Manoel Urbano, interior do Acre.
De acordo com testemunhas, Matheus havia saído da oficina onde trabalhava para jogar lixo do outro lado da via quando foi surpreendido por um amigo que pilotava uma motocicleta modelo Titan. O condutor perdeu o controle ao descer uma ladeira e colidiu violentamente contra o jovem, que foi arremessado e bateu a cabeça no asfalto. O motociclista também caiu, e o veículo só parou alguns metros à frente.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou Matheus à Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, onde precisou ser entubado. Em seguida, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco em uma ambulância vinda de Sena Madureira. O diagnóstico inicial foi de traumatismo cranioencefálico, e o quadro clínico é considerado estável, porém grave.
A Polícia Militar registrou a ocorrência e deve apurar as circunstâncias do acidente.
Vereador Aiache classifica fala de superintendente como irresponsável e cobra providências
Por Marcela Jansen
“A acusação ultrapassou todos os limites. Foi leviana. Tem que provar”. A frase é do vereador Aiache (PP), em pronunciamento na Câmara Municipal de Rio Branco, na terça-feira, 19, ao repudiar as declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Villas Boas, que facultou ao Legislativo Municipal a prática de crime eleitoral.
Na ocasião, o parlamentar reafirmou a importância de se respeitar a instituição e cobrou que o superintendente se afaste do cargo enquanto as investigações seguem. “Se não deve nada, não há por que temer. Afastar-se do cargo é uma forma de colaborar com o processo e preservar o próprio Executivo”, afirmou.
Aiache também informou que um requerimento de afastamento de Clendes Villas Boas já foi protocolado na presidência da Câmara, e que a Comissão da Mulher do Legislativo Municipal já entregou documentos ao Ministério Público, que deu início às apurações. “A Câmara agiu. A Comissão da Mulher está acompanhando de perto. As mulheres que denunciaram foram ouvidas. Agora esperamos que tudo seja esclarecido com responsabilidade”, acrescentou Ayache.
O vereador destacou que, embora a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) seja um instrumento legítimo da minoria, a condução do Ministério Público tem a confiança do parlamento e poderá garantir imparcialidade e celeridade.
Por fim, o vereador ressaltou a importância de o Executivo avaliar com seriedade o impacto institucional da fala do superintendente, destacando que a responsabilidade recai não apenas sobre quem declara, mas também sobre quem confia a esse gestor funções estratégicas.
“Essa acusação atinge todos os vereadores, de situação e oposição. O prefeito também precisa observar os limites que foram ultrapassados por seus indicados”, concluiu.
