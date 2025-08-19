Jovem de 19 anos é agredido com ripas de madeira após discussão no bairro da Paz, em Rio Branco

Vítima sofreu luxação no ombro e ferimentos nas pernas; Polícia Civil investigará o caso

João Vitor Pereira dos Santos, de 19 anos, foi agredido na noite desta terça-feira (19), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco, após uma discussão com colegas em situação de rua. A vítima também foi ameaçada de morte caso retornasse ao bairro.

Testemunhas relataram que João Vitor, usuário de entorpecentes, discutiu com dois amigos por causa de uma carteira de cigarro. Durante o conflito, os suspeitos se armaram com ripas de madeira e desferiram vários golpes contra ele, provocando uma luxação no ombro e ferimentos nas pernas. Para escapar, o jovem correu e conseguiu se abrigar em uma pequena igreja evangélica instalada em um imóvel residencial.

Os agressores fugiram após o ataque. Morador da própria comunidade, João foi socorrido por familiares, acionados por populares que presenciaram a cena. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não localizou os suspeitos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários