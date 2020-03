Se encontra isolada até última hora no hospital regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, uma jovem de 19 anos que deu entrada na noite deste domingo, dia 15, com sintomas da gripe, CoVid-19.

Foi constatado que a mesma tem problemas cardíacos, mas, por medida de precaução, foi pedido exames e enviado para a Capital. Em contato com a direção do Hospital, foi dito que todas as medidas foi e estão sendo tomadas até o momento.

A jovem brasileira vinha apresentando a quatro dias, problemas respiratórios e bastante tosse. Foi informado que concluiu o curso de medicina em uma universidade do país vizinho, teria ido à capital da Bolívia para buscar sua carteira de médica quando teve contato com o paciente com Covid-19.

Somente após o retorno dos exames na Capital do Acre, a direção do Hospital poderá se manifestar sobre o caso. É prematuro dizer que a paciente está com o vírus, portando, todas a medidas estão sendo tomadas.

Mais informações a qualquer momento.

