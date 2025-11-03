Jovem de 18 anos, promessa do futebol de Cobija, morre após colisão de moto na Avenida 9 de Fevereiro

Yeri S.A., de 18 anos, não resistiu aos ferimentos após colisão na Avenida 9 de Fevereiro; morte comove comunidade esportiva do estado

Foi confirmado nesta segunda-feira (3) o falecimento de Yeri S.A., jovem jogador de futebol de 18 anos que lutava pela vida após sofrer um grave acidente de trânsito na madrugada de domingo (2). A vítima, considerada uma promessa do esporte local, não resistiu às lesões causadas pela queda de motocicleta ocorrida por volta das 4h36 da madrugada na Avenida 9 de Fevereiro, próximo à empresa Tigo.

Yeri sofreu traumatismo cranioencefálico, policontusões e fratura craniana de extrema gravidade. A notícia de sua morte causou comoção entre familiares, amigos e colegas de equipe, Cobija, que lamentam a partida precoce de um atleta descrito como cheio de sonhos e paixão pelo futebol. O caso está sendo investigado pelas autoridades de trânsito de Pando.

