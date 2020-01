Erik ficou com fratura exposta no fêmur, e Rodrigo ficou apenas com escoriações

Dois motociclistas identificados como Erik e Rodrigo colidiram de frente início da noite desta quarta-feira (1), quando trafegavam na rua Maranhão, no bairro Cohab, no município de Sena Madureira. Erik, que tinha 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu poucos minutos após chegar no pronto socorro do hospital João Câncio Fernandes.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local e realizou os devidos procedimentos com o Policiamento de Trânsito. As motos foram levadas ao pátio do Detran.





