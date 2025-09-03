Jovem de 18 anos é preso pelo BOPE com mais de 1,5 kg de maconha em Rio Branco

Pedro Henrique Batista foi flagrado durante patrulhamento no bairro Alto Alegre e confessou guardar drogas em apartamento

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prendeu na tarde desta quarta-feira (3) o jovem Pedro Henrique Souza Batista, de 18 anos, acusado de tráfico de drogas no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

De acordo com a corporação, a abordagem ocorreu na rua São Pedro, próximo à travessa Paraíba, quando os militares da companhia CHOQUE perceberam atitude suspeita do jovem ao sair de uma residência. Durante a revista, foi encontrada uma sacola com porções de maconha.

Ao ser questionado, o suspeito confessou que possuía mais drogas em seu apartamento. No local, os policiais apreenderam 1,554 quilo de maconha.

Pedro recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde permanece à disposição da Justiça.

