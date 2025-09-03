Acre
Jovem de 18 anos é preso pelo BOPE com mais de 1,5 kg de maconha em Rio Branco
Pedro Henrique Batista foi flagrado durante patrulhamento no bairro Alto Alegre e confessou guardar drogas em apartamento
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prendeu na tarde desta quarta-feira (3) o jovem Pedro Henrique Souza Batista, de 18 anos, acusado de tráfico de drogas no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.
De acordo com a corporação, a abordagem ocorreu na rua São Pedro, próximo à travessa Paraíba, quando os militares da companhia CHOQUE perceberam atitude suspeita do jovem ao sair de uma residência. Durante a revista, foi encontrada uma sacola com porções de maconha.
Ao ser questionado, o suspeito confessou que possuía mais drogas em seu apartamento. No local, os policiais apreenderam 1,554 quilo de maconha.
Pedro recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde permanece à disposição da Justiça.
Comentários
Acre
Mailza lidera ação do Deracre que transforma 30 km do Ramal Vai se Ver e região
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está realizando serviços de limpeza mecanizada e aterro em pontos críticos do Ramal Vai se Ver, na Transacreana, em Rio Branco, reforçando o compromisso do Estado com as comunidades rurais.
As ações fazem parte da Operação Verão, que tem como objetivo garantir a trafegabilidade e o acesso das famílias durante o período de estiagem, promovendo segurança, transporte escolar e escoamento da produção local.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância do trabalho e a determinação da vice-governadora Mailza Assis em fortalecer os serviços nos ramais:
“Estamos cumprindo a determinação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza de intensificar os trabalhos nos ramais durante o verão. Esses serviços são essenciais para garantir o transporte escolar, o escoamento da produção e o acesso das famílias aos serviços públicos”, afirmou Sula.
Além do Ramal Vai se Ver, as frentes de serviço também atuam nos ramais Cachoeira, Cumaru, São Raimundo, Colocação Cucuí, no Seringal São José, e na Comunidade Riozinho, promovendo melhorias estratégicas em toda a região.
Comentários
Acre
Tadeu Hassem celebra ordem de serviço para pavimentação de ramal em Brasiléia e cobra melhorias em obras do Deracre
Durante a sessão desta quarta-feira (3) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) destacou a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação de 13 quilômetros do ramal do km 19, em Brasiléia. O parlamentar participou da solenidade realizada na última terça-feira (2), representando a Aleac, e classificou o ato como “um momento histórico” para a agricultura familiar do município.
Segundo ele, a obra beneficiará diretamente cerca de 3 mil moradores da região, onde estão localizados uma escola municipal e uma unidade de saúde. Hassem ressaltou ainda que a pavimentação não representa apenas melhoria na infraestrutura rural, mas também avanços em áreas essenciais como segurança, educação e saúde.
“Foi um dia histórico para Brasiléia e para os produtores da agricultura familiar. Pela primeira vez o município vai asfaltar um ramal dessa extensão. Esse é um projeto iniciado pela gestão passada, elaborado ainda pela ex-prefeita Fernanda Hassem e sua equipe, e viabilizado por meio de uma emenda de R$ 14 milhões da ex-deputada federal Vanda Milani, a quem agradecemos pelo compromisso com a região”, afirmou.
O deputado também informou que no próximo sábado (6) estará presente na inauguração da chamada “variante” da BR estadual que liga Xapuri à capital Rio Branco. São 17 quilômetros de pavimentação executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que, segundo ele, irão beneficiar toda a região do Alto Acre.
Além de celebrar os investimentos, Tadeu Hassem aproveitou para exercer seu papel fiscalizador e alertar para a necessidade de mais atenção às frentes de trabalho do Deracre. Ele citou como exemplo o ramal da Aurora, no km 75 de Brasiléia, onde as máquinas já estão em atividade, mas a comunidade reivindica melhores condições para a execução do serviço.
“Quero registrar meu abraço à associação dos moradores do ramal da Aurora, ao Nego Viana, , ao Raimundo Moreira, ao senhor Francisco Ribeiro, ao Antônio e a todos daquela comunidade que têm acompanhado os trabalhos. O ramal é muito extenso e é preciso que as obras tenham qualidade. No momento está faltando um caminhão-pipa para dar condições adequadas ao serviço. Faço aqui esse apelo ao Deracre para que atenda essa reivindicação justa”, concluiu.
Comentários
Acre
Vendavais na fronteira deixam centenas de alunos sem aula e causam destruição em escolas
Temporais destelharam unidades de ensino em Epitaciolândia e Sena Madureira; Defesa Civil alerta para nova frente fria e ventanias nesta semana
Tempestades rápidas e intensas acompanhadas de vendavais têm causado destruição em municípios do Acre, resultando em prejuízos materiais e interrupção das aulas para centenas de estudantes. Em Epitaciolândia, mais de 500 alunos ficaram sem aulas nesta quarta-feira, dia 3, após ventanias destelharem duas escolas – uma urbana e outra rural.
Na terça-feira (2), uma escola de ensino médio foi gravemente atingida, com destelhamento total e danos em áreas administrativas, salas de aula e material didático. No km 9, uma escola rural já havia sido afetada no domingo, com perda de documentos e estrutura. O Núcleo de Educação do município também teve o muro destruído. A Secretaria de Educação enviou equipes para avaliar os estragos e buscar soluções emergenciais.
Em outra cidade acreana, em Sena Madureira, o Educandário Santa Juliana e o centro cultural anexo foram duramente atingidos, como várias residências tiveram seus telhados danificados e moradores contabilizam prejuízos.
A Defesa Civil estadual emitiu alerta para nova onda de friagem e ventos fortes em todo o estado nesta semana, ampliando os riscos de novos estragos.
Você precisa fazer login para comentar.