Jovem de 18 anos é preso após sofrer dois acidentes com moto roubada em Cruzeiro do Sul

PM abordou suspeito no bairro João Alves; vítima do primeiro acidente ajudou polícia a localizar esconderijo do acusado que usava veículo furtado

Um jovem de 18 anos que havia acabado de sofrer dois acidentes de motocicleta foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 24, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. A moto havia sido roubada na quinta-feira, 23, próximo ao Cemitério São João Batista. A identidade do suspeito não foi divulgada.

A ação começou quando um sargento a paisana avistou o homem que furtou uma motocicleta no dia anterior e saiu em acompanhamento ao cidadão, solicitando viatura de apoio no local. Quando a guarnição chegou na Rua Canamaris, encontrou um carro com o qual a moto havia colidido. O condutor da motocicleta havia fugido sendo seguido a pé pelo motorista do automóvel, que informou aos policiais onde o jovem havia se escondido.

A PM conseguiu abordar o jovem e constatar que a motocicleta havia sido roubada no dia anterior na Avenida Lauro Muller, próximo ao cemitério São João Batista. O acusado disse que teria pego emprestado a motocicleta de alguém que ele não conhece e logo após sofreu um acidente de trânsito no bairro do Remanso, estando com algumas lesões pelo corpo.

O homem que sofreu dois acidentes seguidos com a moto roubada foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Relacionado

Comentários