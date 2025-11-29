Jovem de 17 anos morre após colidir com moto com caminhão em ramal de Xapuri

Problema crônico na única agência do município foi registrado novamente neste sábado (29) pelo vereador Ari Mendes; situação preocupa com a proximidade das festas de fim de ano

Os clientes do Banco do Brasil em Epitaciolândia continuam enfrentando graves transtornos devido à falta constante de dinheiro nos caixas eletrônicos da única agência do município. Neste sábado (29), o vereador Ari Mendes (Solidariedade) registrou em vídeo mais um episódio do problema, que se repete há anos sem solução efetiva.

A situação crítica inclui:

Caixas eletrônicos sem funcionamento para saques durante finais de semana

Falta crônica de notas nos terminais, mesmo em dias úteis

Ausência de fiscalização do Procon, que não tem escritório no município

O parlamentar destacou que o problema já foi amplamente discutido em sessões ordinárias da câmara municipal, com visitas dos vereadores à superintendência do banco em Rio Branco, mas as reclamações não surtiram efeito prático.

A situação preocupa especialmente com a aproximação das festas de fim de ano, quando a demanda por saques em espécie tradicionalmente aumenta. O Banco do Brasil detém a maioria dos pagamentos no estado e é a única instituição bancária com agência física no município, o que agrava o impacto da situação na população local.

Os esforços dos representantes do povo até o momento não conseguiram resolver o problema estrutural, deixando os clientes reféns do mau funcionamento dos serviços bancários na cidade.

Os vereadores de Epitaciolândia marcaram para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, que acontece na segunda-feira (1º), a presença do gerente da agência do Banco do Brasil no município. O representante da instituição financeira foi formalmente convocado para prestar esclarecimentos sobre os persistentes problemas no atendimento e a falta crônica de cédulas nos caixas eletrônicos.

O problema, que se arrasta há anos, tem causado sérios transtornos à população, especialmente em finais de semana e vésperas de feriados.

Na sessão, os parlamentares devem cobrar do gerente:

Soluções imediatas para o abastecimento regular dos caixas

Explicações sobre as causas da repetição do problema

Plano de ação concreto para evitar novos transtornos

Posicionamento sobre a ampliação do atendimento no município

A reunião ganha importância adicional com a aproximação do período natalino, quando tradicionalmente há aumento na demanda por saques em espécie. A população espera que a pressão dos vereadores possa finalmente resultar em medidas efetivas para resolver o problema que afeta milhares de clientes do banco no município.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por oaltoacre.com (@oaltoacre_ac)

Relacionado

Comentários