Crime ocorreu na tarde de domingo (26) na região da Baixada da Sobral. Mulher morreu no pronto-socorro no início da noite de domingo.

A jovem Ágda Williane Teles, de 23 anos, ferida com um tiro na cabeça e outro na perna durante um ataque de membros de facção a sua residência na rua João Amâncio, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, que vitimou mais três pessoas, na tarde deste domingo (26), não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de cirurgia no Pronto Socorro de Rio Branco.

As outras vítimas Ághata Fiama Teles de 26 anos, e dois homens Weliton Vitor Mendes, 26 anos, vulgo macaxeira e Gerson Costa Ribeiro, 21 anos, seguem com o estado de saúde estável.

Entenda o caso

De acordo com informações de testemunhas que presenciaram o ataque, membros de uma organização criminosa chegaram na frente da residência em uma motocicleta e invadiram a casa no momento em que a família estava almoçando, e, em posse de armas de fogo, efetuaram 12 tiros. Aghata foi ferida um tiro no peito e na perna; Ágda com dois projeteis, um na cabeça e outro na virilha.

Já Weliton foi atingido com três tiros, no peito, outro na perna e braço. Gerson foi baleado com um projétil no peito. Na ação dos criminosos as crianças que estavam na sala saíram ilesas.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

