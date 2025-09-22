Jotas e Teles são campeões da 1ª Copa Teles de Voleibol

Jotas, no feminino, e Teles, no masculino, conquistaram nesse domingo, 21, o título da 1ª Copa Teles de Voleibol.

Na decisão do feminino, a Jotas derrotou a AABB por 2 sets a 0, com parciais 21×19 e 21×12.

O Teles venceu o Universitário, na final do masculino, por 2 sets a 1, com parciais de 21×15, 14×21, e 21×12.

“Conseguimos promover um fim de semana com muito voleibol e os objetivos foram atingidos. Precisamos realizar mais esse tipo de evento para descobrir também mais atletas para a nossa modalidade”, declarou Alfredo Teles, idealizador da competição.

