Jotas bate As Lendárias e conquista título do Torneio de Vôlei na AABB

A Jotas bateu As Lendárias por 2 sets a 0, com parciais de 25×15 e 25×20 nesse domingo, 25, na AABB, e conquistou o título do Torneio de Vôlei Feminino.

Na disputa do terceiro lugar, as Damas de Aço venceram o Serra Negra por 2sets a 0, com parciais de 25×18 e 25×19.

“Conseguimos realizar um grande evento. A nossa meta é promover mais competições neste formato”, declarou a coordenadora da competição, Maria Luíza.

Apoios importantes

Maria Luíza destacou o apoio do vereador Neném Almeida, Zero Grau, Arena Car, FDUA, Bella Rio Branco, FEAV, Buffet Samya, Centro de Treinamento Erlane, Ótica Xainã e Tapera Caça e Pesca.

