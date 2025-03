Josenir Melo mostra a cheia do Rio Acre por cima com plantação submersa e casas isoladas

Roger Matos dos Santos, de 18 anos, foi visto se afogando no rio Acre; familiares aguardam notícias enquanto equipes enfrentam desafios da forte correnteza

As buscas por Roger Matos dos Santos, de 18 anos, que desapareceu após ser visto se afogando no rio Acre, foram retomadas na manhã deste domingo (16) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). O jovem teria pulado da Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, no bairro da Base, em Rio Branco, no sábado (15).

Segundo o coronel Charles Santos, comandante do CBMAC, as equipes realizaram operações de mergulho para buscas subaquáticas, mas as condições do rio, como a forte correnteza e o grande volume de balseiro, dificultaram o trabalho. Familiares e testemunhas que estavam no local acompanham as buscas e expressam angústia diante da incerteza.

A mãe de Roger, Luziane da Silva Matos, acompanha de perto as operações e aguarda notícias do filho. “Estamos esperando que ele seja encontrado para podermos nos despedir e realizar o sepultamento”, disse.

O sargento Assunção, responsável pela operação, informou que as buscas foram ampliadas para outras áreas do rio e continuarão intensas nos próximos dias. A esperança é que o corpo do jovem seja localizado em breve.

Comentários