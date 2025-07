José Adriano participa do lançamento da Expoacre 2025 e reforça compromisso com o desenvolvimento do Acre

A feira de negócios acontecerá de 26 de julho a 3 de agosto, em Rio Branco

O lançamento oficial da 50ª edição da Expoacre aconteceu neste sábado (19), no Parque de Exposições Wildy Viana. Governo do Acre, Sebrae e parceiros se unem para realizar uma edição histórica da maior feira de negócios do Acre, de 26 de julho a 3 de agosto.

A feira movimenta diversos setores da economia local e, de acordo com diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, as expectativas são as melhores possíveis. “Nós queremos trazer cada vez mais oportunidade de negócios para os pequenos, médios e grandes, sem esquecer dos produtores rurais. Trabalhamos não somente para realizar negócios, mas também para trazer cultura, entretenimento, lazer e oportunidade para as pessoas”, declarou.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Camelí destacou que a Expoacre vem se consolidando como a maior vitrine de oportunidades do Acre. “Esse evento já está movimentando a economia nos setores como comércio, hotelaria e agronegócio. A nossa aposta é na inovação, na geração de renda, inclusão produtiva e valorização da cultura local”.

Com uma programação diversificada, o evento irá unir e valorizar o empreendedorismo, a cultura e o agronegócio. A última edição, realizada em 2024, alcançou um volume de negócios de mais de R$ 391 milhões, e espera-se que o número seja superado este ano.

Estiveram presentes no lançamento o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, o diretor técnico, Kleber Campos, e o diretor de Administração e Finanças, Vandré Prado.

A participação do Sebrae na Expoacre será destaque mais uma vez, unindo inovação e tradição para valorizar os pequenos negócios e produtores rurais. Detalhes da programação do Espaço Sebrae serão divulgados no Instagram @SebraenoAcre.

