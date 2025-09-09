Acre
José Adriano defende união de forças pelo agronegócio em encontro com Mailza Assis e setor produtivo do Acre
O deputado federal José Adriano (Progressistas) participou, na última terça-feira, 9, de uma reunião com a vice-governadora Mailza Assis, representantes do Fórum Empresarial e da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), onde foram apresentadas as pautas prioritárias do agronegócio acreano. O encontro destacou a importância do diálogo entre governo, iniciativa privada e setor produtivo.
José Adriano tem se destacado por sua capacidade de dividir a agenda entre Brasília e o Acre, sempre com foco em projetos que fortaleçam o setor produtivo e gerem empregos para a população. Na Câmara dos Deputados, atua em pautas estratégicas que garantem mais segurança regulatória e estímulo a novos investimentos, condição essencial para quem produz e acredita no potencial do estado.
Ao mesmo tempo, como presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), participa de reuniões importantes ao lado de entidades representativas e do governo estadual, buscando alinhar políticas públicas que façam diferença na vida de quem está no campo e na cidade.
Na oportunidade, o parlamentar reforçou a importância da continuidade administrativa e de um ambiente favorável ao diálogo. “Pequenas mudanças destravam diálogos e incentivam o produtor a continuar acreditando. O desenvolvimento passa pela geração de emprego, pela autonomia do cidadão e pelo fortalecimento da cadeia produtiva”, destacou o parlamentar.
Prefeitura de Epitaciolândia leva solidariedade à comunidade da Invasão da Nasinha com distribuição de sopa
Nesta segunda-feira, 09, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma importante ação social na comunidade conhecida como Invasão da Nasinha. Ao todo, foram distribuídos 200 potes de sopa aos moradores locais, garantindo alimento e acolhimento em um momento de proximidade com a população.
A iniciativa faz parte das ações de assistência promovidas pela gestão municipal, que tem como objetivo atender as famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas apoio alimentar, mas também atenção, cuidado e incentivo à integração social.
De acordo com a secretária de Assistência Social Lindaci Franco, essas ações reforçam o compromisso da administração em promover solidariedade e bem-estar, mostrando que pequenos gestos podem ter grande impacto na vida das pessoas.
Além da distribuição de sopa, a ação proporcionou momentos de convivência entre a comunidade e a equipe da Prefeitura, fortalecendo os vínculos e demonstrando a importância da união entre poder público e sociedade.
Com iniciativas como esta, a Prefeitura de Epitaciolândia reafirma o seu papel de estar presente junto às comunidades, levando dignidade, apoio e esperança para todos os cidadãos.
Prefeitura de Rio Branco apresenta proposta de Plano Diretor e Plano Plurianual aos vereadores da base aliada
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Articulação realizou, nesta terça-feira, (9), uma reunião com vereadores da base aliada para apresentar as propostas de revisão do Plano Diretor e a elaboração do Plano Plurianual (PPA). O encontro teve como objetivo alinhar as reformulações e reforçar a importância da parceria entre o Executivo e Legislativo na construção de políticas públicas que orientem o crescimento ordenado da cidade.
O encontro foi liderado pelo secretário Rennan Biths (Saúde e Articulação Institucional) e ministrado pela diretora da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Ana CunhaEntre os vereadores presentes, estavam Samir Bestene, Bruno Moraes, Joabe Lira, Aiache, Matheus Paiva, Márcio Mustafá, João Paulo Silva, Leôncio Castro e Felipe Tchê.
Durante a reunião, Ana detalhou os principais pontos da revisão do Plano Diretor, documento que define as regras para o uso e a ocupação do solo urbano, prevê obras estruturantes e elabora diretrizes para o desenvolvimento do município.
Entre as propostas, foram apresentadas pautas que simplificam o licenciamento de empreendimentos em áreas já consolidadas da cidade, liberam a instalação de postos de gasolina próximos entre si, e facilitam a abertura de comércios e igrejas menores, e reduzem a burocracia para estacionamentos, entre outras.
Ana explicou que essa revisão do Plano Diretor classificou os empreendimentos de acordo com seu potencial de gerar tráfego e impacto no sistema viário. “Então, a gente precisa saber onde vai colocar, não pode colocar em qualquer lugar. Podem ser lugares que as ruas já são preparadas para receber esse peso, esse volume. O espírito é isso. O dever na rua, o traçado viário, o tipo de pavimento está muito ligado e tem um tipo de coisa que pode colocar ali”.
O secretário de articulação política, Rennan Biths, destacou que a reunião com os parlamentares reforça a transparência do processo e possibilita que as informações cheguem com clareza ao Legislativo.
“A reunião com os parlamentares reforça a transparência do processo e garante que todas as informações cheguem de forma clara ao Legislativo, que terá um papel fundamental na análise e votação das matérias. Esse diálogo é essencial para que possamos construir, juntos, um planejamento urbano que responda às necessidades da população e prepare Rio Branco para o futuro.”
Os vereadores presentes, destacaram a relevância das propostas, que tratam de temas como mobilidade urbana, infraestrutura, habitação, comércio e serviços, focadas em garantir qualidade de vida à população e preparar a cidade para desafios futuros.
Sonho se tornando realidade: vem aí a 1ª Expo Fronteira em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil segue avançando com os trabalhos de limpeza e adequação da área que vai sediar a 1ª Expo Fronteira. As equipes estão realizando serviços de terraplanagem, preparando o espaço para, em breve, iniciar a montagem da estrutura que receberá o grande evento.
A Expo Fronteira será um marco para o município, reunindo em um só espaço a exposição de produtos, produções locais e oportunidades de negócios que fortalecem a economia da nossa região.
O prefeito Jerry Correia, que acompanha de perto os trabalhos, aproveitou para reforçar o convite a toda a população:
“Estamos preparando um evento histórico para Assis Brasil. A 1ª Expo Fronteira será um espaço de integração, cultura e oportunidades. Contamos com a presença de todos para viver esse sonho junto conosco.”
