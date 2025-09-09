José Adriano defende união de forças pelo agronegócio em encontro com Mailza Assis e setor produtivo do Acre

O deputado federal José Adriano (Progressistas) participou, na última terça-feira, 9, de uma reunião com a vice-governadora Mailza Assis, representantes do Fórum Empresarial e da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), onde foram apresentadas as pautas prioritárias do agronegócio acreano. O encontro destacou a importância do diálogo entre governo, iniciativa privada e setor produtivo.

José Adriano tem se destacado por sua capacidade de dividir a agenda entre Brasília e o Acre, sempre com foco em projetos que fortaleçam o setor produtivo e gerem empregos para a população. Na Câmara dos Deputados, atua em pautas estratégicas que garantem mais segurança regulatória e estímulo a novos investimentos, condição essencial para quem produz e acredita no potencial do estado.

Ao mesmo tempo, como presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), participa de reuniões importantes ao lado de entidades representativas e do governo estadual, buscando alinhar políticas públicas que façam diferença na vida de quem está no campo e na cidade.

Na oportunidade, o parlamentar reforçou a importância da continuidade administrativa e de um ambiente favorável ao diálogo. “Pequenas mudanças destravam diálogos e incentivam o produtor a continuar acreditando. O desenvolvimento passa pela geração de emprego, pela autonomia do cidadão e pelo fortalecimento da cadeia produtiva”, destacou o parlamentar.

