O jornalista Tião Vitor, assessor de imprensa da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, foi encontrado morto dentro de casa na noite desta quarta-feira, dia 23. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local para socorrer Vitor, mas ele já estava sem vida.

Segundo apurou o portal Notícias da Hora, foi a esposa de Tião Vitor quem o encontrou morto em um dos cômodos da residência, que fica no bairro Calafate. A suspeita é de que tenha sido suicídio. Uma familiar do jornalista confirmou a morte e os detalhes do caso, que por questões éticas, não serão publicadas.

Tião Vitor era amante do jornalismo cultural. Gostava de falar sobre política, e atualmente atuava como assessor de imprensa da Prefeitura de Rio Branco. Antes, trabalhou no jornal Página 20, onde também foi editor, e em outros veículos de comunicação. do Acre.

O jornalista acreano também passou pela Câmara dos Deputados, em Brasília, e atuou junto aos governos petistas de Jorge Viana, Binho Marques e Tião Viana. O profissional trabalhou normalmente nesta quarta-feira, na sede da prefeitura.



