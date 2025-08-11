Jornalista sofre acidente grave ao colidir moto em ônibus escolar na BR-364

Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, 21 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (11) após colidir sua motocicleta na traseira de um ônibus escolar na BR-364, nas proximidades de um posto de combustíveis no município de Bujari, a cerca de 22 km de Rio Branco.

Segundo informações preliminares, Otávio pilotava uma Yamaha Factor vermelha, placa SQQ-6E91, em direção a Bujari, quando o ônibus, de placa QWN-4H03, saiu de um ramal em frente ao posto para atravessar a rodovia. Sem tempo para frear, o motociclista atingiu a parte traseira do veículo.

O impacto arremessou o jornalista ao solo, provocando traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e nos dedos da mão esquerda.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, e a ambulância de suporte avançado 02 realizou a intubação, estabilização e transporte da vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.

A Polícia Militar de Bujari isolou o local para o trabalho da perícia, que investigará as causas e circunstâncias do acidente.

