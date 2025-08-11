fbpx
Conecte-se conosco

Extra

Jornalista sofre acidente grave ao colidir moto em ônibus escolar na BR-364

Publicado

1 hora atrás

em

Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, 21 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (11) após colidir sua motocicleta na traseira de um ônibus escolar na BR-364, nas proximidades de um posto de combustíveis no município de Bujari, a cerca de 22 km de Rio Branco.

Segundo informações preliminares, Otávio pilotava uma Yamaha Factor vermelha, placa SQQ-6E91, em direção a Bujari, quando o ônibus, de placa QWN-4H03, saiu de um ramal em frente ao posto para atravessar a rodovia. Sem tempo para frear, o motociclista atingiu a parte traseira do veículo.

O impacto arremessou o jornalista ao solo, provocando traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e nos dedos da mão esquerda.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, e a ambulância de suporte avançado 02 realizou a intubação, estabilização e transporte da vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.

A Polícia Militar de Bujari isolou o local para o trabalho da perícia, que investigará as causas e circunstâncias do acidente.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Extra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – PREGÃO ELETRÔNICO

Publicado

11 horas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2025 – COMPRAS.GOV 90015/2025

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de graxas, óleos lubrificantes, aditivos, fluídos de freio e filtros (lubrificantes, de ar, ar condicionado, de combustível) destinados à manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas pertencentes à Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC. 

Data da Abertura: 01 de Setembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 12/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos:  https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e  https://www.brasileia.ac.gov.br/.

Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

 

Comentários

Continue lendo

Extra

Vídeo: Jovem é executado com vários tiros em frente a distribuidora em Rio Branco

Publicado

20 horas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Vítima de 22 anos foi alvejada por pelo menos dez disparos; crime será investigado pela DHPP

Genilson Bomfim Mendonça Júnior, de 22 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (10), na Rua 15 de Novembro, bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima, parada sobre uma bicicleta em frente a uma distribuidora onde teria ido comprar cigarros, é surpreendida por um veículo modelo Gol, de cor prata.

O carro para ao seu lado, e dois atiradores descem efetuando ao menos dez disparos.

Mesmo ferido, Genilson tentou correr, mas caiu alguns metros à frente, em frente a uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, quando a equipe chegou, a vítima já estava sem vida. Ele foi atingido por tiros no braço, tórax e costas.

A Polícia Militar isolou o local, enquanto a Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil iniciou os levantamentos. Segundo informações policiais, Genilson tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a realização da perícia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pela investigação do crime.

Genilson B. Mendonça Júnior (20) ainda chegou a correr alguns metros, mas não resistiu.

 

Comentários

Continue lendo

Extra

IV Semana Evangélica de Epitaciolândia reúne multidão em três dias de fé, louvor e comunhão

Publicado

1 dia atrás

em

10 de agosto de 2025

Por

Com muita fé e devoção, a comunidade evangélica de Epitaciolândia viveu momentos de intensa adoração durante a IV Semana Evangélica, realizada nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.

O evento, promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB), reuniu fiéis de diversas denominações, vindos não apenas do município, mas também de cidades vizinhas, da Bolívia e de outras regiões do Alto Acre.

A abertura, na quinta-feira (7), contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia e a ministração do Pastor Eliezer. Participaram da solenidade o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pastor Mário Gilson, além de líderes religiosos de diversas igrejas da região.

Na sexta-feira (8), a programação foi marcada pela presença da cantora gospel Isadora Pompeo, uma das maiores referências do cenário gospel nacional. Milhares de pessoas lotaram o espaço para cantar, louvar e se emocionar. Entre as autoridades presentes, estiveram a deputada federal Antônia Lúcia, o deputado federal Roberto Duarte, o vice-prefeito de Epitaciolândia Sérgio Mesquita, o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo, além de secretários e vereadores.

O encerramento, no sábado (9), contou com a participação do renomado pastor e cantor Antônio Cirilo, que conduziu um momento de intensa adoração e pregação, emocionando o público. A Feira Cultural Gospel integrou a programação com a terceira edição do Show de Talentos – Adora Epitaciolândia, apresentações musicais e pregações voltadas ao fortalecimento da fé cristã.

Para o prefeito Sérgio Lopes, o evento é um marco para a cidade: “A Semana Evangélica é um momento de união, fé e comunhão, que fortalece nossa comunidade e enche nossos corações de esperança. É uma alegria apoiar e participar desse encontro tão especial.”

O presidente da AMPEB, Pastor Mário Gilson, também celebrou os resultados: “Vivemos três noites de muita fé, comunhão e adoração. Em nome da associação, agradecemos a todos que nos ajudaram, em especial ao prefeito Sérgio Lopes e à deputada federal, que têm nos apoiado nas nossas realizações.”

A IV Semana Evangélica reafirmou o compromisso da gestão municipal com o incentivo às manifestações religiosas e culturais, oferecendo um espaço de louvor, comunhão e celebração para toda a população.

Comentários

Continue lendo