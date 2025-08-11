Extra
Jornalista sofre acidente grave ao colidir moto em ônibus escolar na BR-364
Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco
O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, 21 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (11) após colidir sua motocicleta na traseira de um ônibus escolar na BR-364, nas proximidades de um posto de combustíveis no município de Bujari, a cerca de 22 km de Rio Branco.
Segundo informações preliminares, Otávio pilotava uma Yamaha Factor vermelha, placa SQQ-6E91, em direção a Bujari, quando o ônibus, de placa QWN-4H03, saiu de um ramal em frente ao posto para atravessar a rodovia. Sem tempo para frear, o motociclista atingiu a parte traseira do veículo.
O impacto arremessou o jornalista ao solo, provocando traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e nos dedos da mão esquerda.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, e a ambulância de suporte avançado 02 realizou a intubação, estabilização e transporte da vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.
A Polícia Militar de Bujari isolou o local para o trabalho da perícia, que investigará as causas e circunstâncias do acidente.
Vídeo: Jovem é executado com vários tiros em frente a distribuidora em Rio Branco
Vítima de 22 anos foi alvejada por pelo menos dez disparos; crime será investigado pela DHPP
Genilson Bomfim Mendonça Júnior, de 22 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (10), na Rua 15 de Novembro, bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima, parada sobre uma bicicleta em frente a uma distribuidora onde teria ido comprar cigarros, é surpreendida por um veículo modelo Gol, de cor prata.
O carro para ao seu lado, e dois atiradores descem efetuando ao menos dez disparos.
Mesmo ferido, Genilson tentou correr, mas caiu alguns metros à frente, em frente a uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, quando a equipe chegou, a vítima já estava sem vida. Ele foi atingido por tiros no braço, tórax e costas.
A Polícia Militar isolou o local, enquanto a Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil iniciou os levantamentos. Segundo informações policiais, Genilson tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.
O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a realização da perícia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pela investigação do crime.
IV Semana Evangélica de Epitaciolândia reúne multidão em três dias de fé, louvor e comunhão
Com muita fé e devoção, a comunidade evangélica de Epitaciolândia viveu momentos de intensa adoração durante a IV Semana Evangélica, realizada nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.
O evento, promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB), reuniu fiéis de diversas denominações, vindos não apenas do município, mas também de cidades vizinhas, da Bolívia e de outras regiões do Alto Acre.
A abertura, na quinta-feira (7), contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia e a ministração do Pastor Eliezer. Participaram da solenidade o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pastor Mário Gilson, além de líderes religiosos de diversas igrejas da região.
Na sexta-feira (8), a programação foi marcada pela presença da cantora gospel Isadora Pompeo, uma das maiores referências do cenário gospel nacional. Milhares de pessoas lotaram o espaço para cantar, louvar e se emocionar. Entre as autoridades presentes, estiveram a deputada federal Antônia Lúcia, o deputado federal Roberto Duarte, o vice-prefeito de Epitaciolândia Sérgio Mesquita, o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo, além de secretários e vereadores.
O encerramento, no sábado (9), contou com a participação do renomado pastor e cantor Antônio Cirilo, que conduziu um momento de intensa adoração e pregação, emocionando o público. A Feira Cultural Gospel integrou a programação com a terceira edição do Show de Talentos – Adora Epitaciolândia, apresentações musicais e pregações voltadas ao fortalecimento da fé cristã.
Para o prefeito Sérgio Lopes, o evento é um marco para a cidade: “A Semana Evangélica é um momento de união, fé e comunhão, que fortalece nossa comunidade e enche nossos corações de esperança. É uma alegria apoiar e participar desse encontro tão especial.”
O presidente da AMPEB, Pastor Mário Gilson, também celebrou os resultados: “Vivemos três noites de muita fé, comunhão e adoração. Em nome da associação, agradecemos a todos que nos ajudaram, em especial ao prefeito Sérgio Lopes e à deputada federal, que têm nos apoiado nas nossas realizações.”
A IV Semana Evangélica reafirmou o compromisso da gestão municipal com o incentivo às manifestações religiosas e culturais, oferecendo um espaço de louvor, comunhão e celebração para toda a população.
