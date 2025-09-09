Flash
Jornalista que é dirigente do MDB no Acre questiona definição de golpe em julgamento do STF
Comunicador afirma que processo carece de provas materiais e representa “caça às bruxas” que ameaça garantias democráticas
Em vídeo, o jornalista Wiliandro Derze, posicionou-se sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Ele argumenta que o processo no Supremo Tribunal Federal (STF) vai além das pessoas e coloca em xeque um conceito fundamental: a definição real de um golpe de Estado. Para Derze, a narrativa em construção é perigosa e distante da história.
Derze enfatiza ausência de provas materiais destacando a gravidade da acusação de golpe, e aponta a falta de provas materiais, como documentos ou gravações, que comprovem um plano concreto de tomar o poder ilegitimamente.
Conforme o jornalista, as discussões no Palácio do Planalto giravam em torno de instrumentos constitucionais, como estado de defesa, sem que resultassem em ações efetivas fora da legalidade.
De acordo com Wiliandro, o ministro Alexandre de Moraes, acumulou os papéis de acusador, vítima e juiz. Derze define o processo como uma “caça às bruxas” que criminaliza intenções e, ao remover garantias legais, representaria o verdadeiro golpe à democracia.
Comentários
Flash
Veja vídeo; Briga com terçado deixa dois homens feridos em Xapuri
Confronto foi registrado por câmera de segurança; vítimas foram socorridas pelos Bombeiros e levadas ao hospital da cidade
Duas pessoas ficaram feridas em uma briga com terçado na noite desta segunda-feira (8), em Xapuri, município distante cerca de 188 km de Rio Branco. O caso ocorreu por volta das 20h e foi registrado por uma câmera de segurança.
As imagens mostram os dois homens, ainda não identificados, se agredindo com o facão enquanto cruzavam a rua até caírem em um quintal. Pessoas próximas chegaram a se aproximar, mas não intervieram por medo de serem atingidas.
Durante a confusão, um dos envolvidos, aparentemente mais jovem, sofreu um ferimento profundo no antebraço direito, saindo correndo e perdendo muito sangue. O outro homem, que aparenta ser mais velho, recebeu golpes na região da cabeça.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, onde receberam atendimento médico.
O caso segue sob investigação das autoridades locais, que devem apurar a motivação da briga e identificar os envolvidos.
Comentários
Flash
Prefeitura de Rio Branco alerta para aumento de casos de covid, reforça rede e orienta população
Comentários
Flash
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
A seleção máster de Brasiléia conseguiu um feito maravilho no retorno da copa Bolpebra 2025, ao vencer 5, dos 6 jogos realizados na competição internacional que conta com a participação das seleções de Puerto Maldonado-Peru, Cobija-Bolívia e Brasiléia-Brasil.
O evento é histórico para os três países que além de proporcionar o lazer, entretenimento e esporte, aproxima as nações vizinhas com relatos dos velhos tempos de disputa e dificuldades por conta da precariedade das estradas e dos embates dentro de campo defendendo suas camisas.
Há cerca de 10 sem acontecer a competição, o prefeito Carlinhos do Pelado pediu para que o Gerente de esportes Clebson Venâncio e a secretária de Cultura Arlete Amaral pudesse abrir dialogo com as representações de esportes em Maldonado e em Cobija, o que acendeu a luz verde em todos para o retorno da competição.
A festa acontece sempre na programação de independência de cada país, cabendo ao Peru ser a primeira delegação a receber os demais convidados no mês de Julho, data dos festejos de liberdade daquele país. Em agosto a recepção fica a cargo da Bolívia e em setembro é a vez da delegação brasileira receber seus Hermanos convidados.
Na abertura da competição em Brasiléia o prefeito Carlinhos do Pelado relatou a importância da Bolpebra para o município de Brasiléia. “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.
Para Clebson Venâncio, gerente de esportes de Brasileia e coordenador da fase local, a gestão deixa seu legado na competição: “O maior resultado é o intercâmbio esportivo e a amizade entre os países. Estamos concluindo essa terceira fase com a sensação de dever cumprido. Obrigado minha secretária Arlete Amaral, meu amigo Nokinho que foi incansável nessa batalha, obrigado prefeito Carlinhos do Pelado por entender que o esporte é vida, e obrigado a todos os atletas de Brasiléia, de Maldonado e de Cobija Bolívia. É importante ser campeão, mas o melhor é ver essas três delegações unidas”, pontuou.
A Copa Bolpebra 2025 terminou com uma linda confraternização entre as três delegações e convidados na Peixaria do Paulo, onde ocorreu a entrega oficial do troféu da equipe campeã.
Todas as delegações enalteceram a receptividade de cada anfitrião, fazendo todo o possível para oferecer o melhor a seus convidados. É importante destacar o trabalho incansável de Luiz Enrique Pinto e Julian Javier Garcia Gomez ( Muchinga), representantes do Peru. Farid Von-Boeck Avira e Alejandro Aguiar, representantes do Peru e Arlete Amaral, Chiquinho Chaves, Nokinho e Clebson Venâncio, representantes brasileiros.
Resultados da competição:
Porto Maldonado (Peru)
Peru 3 x 2 Bolívia
Brasil 2 x 0 Bolívia
Brasil 5 x 1 Peru
Cobija (Bolívia)
Bolívia 6 x 0 Peru
Brasil 9 x 0 Peru
Bolívia 0 x 1 Brasil
Brasiléia (Brasil)
Bolívia 2 x 1 Peru
Brasil 8 x 2 Peru
Bolívia 3 x 2 Brasil
Classificação Final
Brasil – 15 pontos
Bolívia – 09 pontos
Peru – 03 pontos
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a força do futebol brasileiro na região, mas também a importância do torneio como instrumento de união entre os povos da fronteira.
Você precisa fazer login para comentar.