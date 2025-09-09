Jornalista que é dirigente do MDB no Acre questiona definição de golpe em julgamento do STF

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu a Nota de Alerta Nº 04/2025 sobre o aumento de casos confirmados de covid-19 no município. Durante a semana epidemiológica 35, entre os dias 24 e 30 de agosto, registrou-se 19 casos confirmados. Isso corresponde a um crescimento de 90% em comparação à semana epidemiológica anterior, com 10 casos confirmados. Os idosos foram o grupo mais atingido durante esse período.

Até a 35ª semana epidemiológica em 2025, foram registrados 1.855 casos confirmados de covid em Rio Branco, com 255 casos suspeitos na última semana. Até a última atualização, a maioria dos casos confirmados tinham entre 40 a 49 anos, com 375 casos confirmados, seguido de 349 casos de pacientes com idade entre 30 e 39 anos.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, afirma que a rede de atenção básica está preparada para receber a população e reforça cuidados simples, mas que podem fazer diferença. “A atenção deve ser redobrada sobre esse vírus que, atualmente, vem sendo controlado. A vacinação em dia e cuidados diários na rotina, como a utilização de máscara e álcool nas mãos é de suma importância para manter a segurança, principalmente da população mais sensível, como idosos e pessoas com comorbidades. Temos reforçado continuamente nossa rede, com medidas estruturantes e reforço de pessoal”.

Quando procurar a UBS e quando procurar a UPA

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de procurar o serviço adequado de saúde:

•Unidade Básica de Saúde (UBS): indicada para casos leves, como sintomas iniciais de síndrome gripal (febre baixa, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça leve), para testagem de covid-19, acompanhamento médico e orientações. Nas UBSs também é possível atualizar a vacinação contra a covid-19.

•Unidade de Pronto Atendimento (UPA): indicada para casos moderados a graves, quando houver sinais de alerta como febre persistente por mais de três dias, falta de ar ou dificuldade para respirar, dor no peito, confusão mental, fraqueza intensa ou sinais de desidratação. Nestes casos, é essencial buscar atendimento imediato.

Medidas de prevenção recomendadas

•Utilizar máscaras em locais fechados ou com aglomeração;

•Frequente higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%;

•Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

•Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

•Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

•Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

•Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

•Manter os ambientes bem ventilados;

•Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Síndrome Gripal;

•Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;

•Buscar atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis com a doença.

O prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão com a saúde da população: “Estamos atentos ao crescimento dos casos de covid-19 em Rio Branco e atuando de forma responsável para garantir atendimento de qualidade à nossa população. Reforçamos as equipes de saúde, fortalecemos nossas unidades e seguimos orientando a população sobre prevenção. A pandemia nos ensinou muito e, com união, vamos continuar protegendo a vida dos rio-branquenses.”

