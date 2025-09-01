Jornalista e radialista Nonato ‘Pepino’, um dos melhores comentaristas do rádio, completa 80 anos

A manhã deste sábado (30) foi marcada por uma grande ação de cidadania no bairro Calafate, fruto da união entre a Prefeitura de Rio Branco, a Câmara Municipal e diversas instituições parceiras. A iniciativa levou atendimentos gratuitos de saúde, serviços jurídicos e apoio social para centenas de moradores da comunidade.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura ofertou atendimento odontológico gratuito, enquanto o Instituto Upas disponibilizou consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem, além de especialidades como psiquiatria, ginecologia, pediatria e psicologia. Isso foi possível graças aos investimentos, por meio de emendas parlamentares, do vereador Antônio Morais.

A ação contou também com o apoio do Governo do Estado, que cedeu o espaço do Colégio Tiradentes, e com a participação da Defensoria Pública do Estado e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), que garantiram orientação jurídica à população.

O secretário de Saúde e de Articulação Institucional, Rennan Biths, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com os serviços de saúde e o diálogo entre os poderes.

“A Prefeitura de Rio Branco está presente com serviços essenciais de saúde, como o atendimento odontológico, e, ao mesmo tempo, este momento mostra a importância da união entre Executivo, Legislativo e instituições parceiras, que se unem para garantir cidadania à população.”

O vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene, ressaltou a relevância da integração entre áreas diferentes da gestão municipal. “O bairro Calafate recebe não apenas serviços de saúde, mas também um olhar integrado da Prefeitura. É a soma de esforços que faz a diferença na vida das famílias.”

Já o secretário da Casa Civil, Valtim José, frisou a capacidade da Prefeitura em articular parcerias. “Esse é um exemplo de gestão que sabe construir pontes. Somando forças, conseguimos atender a comunidade de forma mais completa e eficiente.”

O deputado estadual Eduardo Ribeiro marcou presença e parabenizou a ação. “Essa união é fundamental. Quando os poderes públicos se aproximam e trazem os serviços diretamente para a população, quem ganha é a comunidade.”

Parlamentar da região, o vereador Antônio Morais destacou a parceria com prefeitura e Instituto Upas. “Essa ação só é possível graças ao trabalho conjunto. Por meio de emenda de nosso mandato, conseguimos viabilizar os serviços do Instituto Upas para que a população tenha acesso a consultas e exames de maneira fácil e rápida.”

O diretor do Instituto Upas, Osney da Silva Pereira, explicou os serviços oferecidos. “Estamos realizando diversos exames de ultrassom, como abdômen total, rins, tireoide, mamas e endovaginal, além de exames de sangue como hemograma, colesterol e glicose. Também temos consultas com psiquiatra, ginecologista, pediatra, clínico geral e apoio psicológico. É uma parceria importante com a Prefeitura de Rio Branco e com a Câmara, por intermédio do vereador Antônio Morais, para levar saúde até a comunidade.”

A ação no bairro Calafate reforça a importância da integração entre Prefeitura, Câmara Municipal, Governo do Estado e instituições parceiras para ampliar os serviços de cidadania e saúde em Rio Branco.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários