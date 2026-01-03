Jornalista acreano internado aguarda cirurgia e mobiliza campanha por doações de sangue

O jornalista e repórter cinematográfico Jailson da Silva Fernandes, profissional com atuação reconhecida na imprensa acreana, está internado no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde aguarda a realização de uma cirurgia de emergência.

Diante da gravidade do quadro, familiares e colegas de profissão iniciaram uma mobilização para reforçar o estoque de sangue necessário ao procedimento.

De acordo com informações repassadas por pessoas próximas, Jailson precisa de doações com urgência, sendo aceitos todos os tipos sanguíneos. As doações devem ser realizadas no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), na capital.

No momento da coleta, o doador deve informar que o sangue será destinado a Jailson da Silva Fernandes.

Ao longo da carreira, Jailson atuou na cobertura de acontecimentos relevantes no estado, sempre nos bastidores da notícia. Agora, amigos, familiares e profissionais da comunicação se unem em uma corrente solidária para garantir as condições necessárias à cirurgia e à continuidade do tratamento médico.

Além de auxiliar diretamente no atendimento ao jornalista, as doações também fortalecem o banco de sangue estadual, fundamental para atendimentos de urgência e emergência em todo o Acre.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. O doador deve apresentar documento oficial com foto, estar alimentado e ter dormido pelo menos seis horas antes da doação. O Hemoacre funciona em horário estendido, facilitando o acesso da população.

A mobilização segue ativa, e a expectativa é de que, com o apoio da comunidade, o estoque necessário seja alcançado nos próximos dias.

