Jornalista acidentado em Bujari deixa UTI e publica primeira foto em recuperação

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, que sofreu um acidente grave no último dia 11 em Bujari, deu sinais de forte recuperação e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Na noite desta sexta-feira (22), ele publicou uma foto em suas redes sociais ao lado da família, sentado em uma cadeira de rodas no pátio do hospital, ainda com ferimentos visíveis, mas fazendo o sinal de positivo com o polegar. A legenda resumia seu estado de espírito: “Gratidão a todos”.

O repórter colidiu com a lateral de um ônibus escolar em frente a um posto de combustível na BR 364 nas proximidades do município de Bujari. O impacto provocou traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma torácico e fraturas na mão esquerda. Socorrido pelo Samu com suporte avançado, foi intubado no local e encaminhado em estado crítico. Agora, já na enfermaria, ele interage com familiares e segue em recuperação, considerado estável pelos médicos.

Em áudio enviado à imprensa, a porta-voz da emissora, Simone Oliveira, detalhou o progresso na recuperação do jornalista. “O Otávio saiu da UTI e está no leito 57 do pronto-socorro. Por enquanto, não pode receber visitas, apenas acompanhantes, porque acabou de sair da UTI. Ele já está sem sonda, se alimentando pela boca e conversando, embora ainda um pouco sonolento devido aos efeitos dos remédios”, relatou.

Simone também informou que Damasceno está consciente, demonstrando lucidez ao perguntar por colegas e expressar o desejo de retornar ao trabalho. A equipe médica segue avaliando a necessidade de uma cirurgia no braço do jornalista, que ainda apresenta escoriações na perna e tonturas ao se levantar — efeitos considerados normais diante da medicação e do trauma sofrido.