Jornal francês L’Équipe aponta Zidane como possível substituto de Tite na seleção brasileira

O Gol

Não há grande mistério sobre o grande goleador do ano no futebol brasileiro. Gérman Cano, do Fluminense, teve um 2022 com tantos gols que terminou na artilharia do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Mas você sabe quem foram os artilheiros de todos clubes que disputaram a Série A neste ano?

Nem todos podem passaram de ano com sobras como Cano. Existem principais artilheiros de três clubes da elite nacional que marcaram quatro vezes menos que o goleador do Flu. Consegue imaginar quem foi?

A lista dos goleadores do ano não contabiliza somente o Brasileirão, mas todas as competições disputadas por cada clube. Ou seja, na lista estão os gols desde os estaduais, até Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, Recopa, Supercopa, Copa Verde, Copa do Nordeste, etc.

CLIQUE AQUI E VEJA ARTILHEIROS POR CLUBE

