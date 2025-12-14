Cotidiano
Jornais estrangeiros repercutem vitória do Flamengo no Mundial: ‘Imparável’
Um jornal espanhol classificou a decisão como “a que todos queriam… menos Luis Enrique”
Os jornais estrangeiros repercutiram a vitória do Flamengo contra o Pyramids, neste sábado (13), que garantiu o rubro-negro na final doa Copa Intercontinental contra o PSG, na próxima quarta-feira (17).
A imprensa gringa destacou o trabalho de Filipe Luís e apontou o time carioca como “imparável”, além de dizer que Luis Enrique, treinador do clube francês, “tem um problema” à frente.
Em Doha, no Catar, o Filipe Luís viu sua dupla de zagueiros marcarem, após assistências de Arrascaeta, e garantirem o placar de 2 a 0 na semifinal do Mundial.
Veja os destaques da imprensa estrangeira:
Sport (Espanha)
“A final da Copa Intercontinental que todos queriam… Menos Luis Felipe”
As (Espanha)
“Luis Enrique tem um problema. O Flamengo, de Filipe Luís, está imparável e será o adversário na final da Copa Intercontinental, após derrotar o Pyramids”
Marca (Espanha)
“Filipe Luis e seu Flamengo pegarão o PSG na final”
Olé (Argentina)
“Flamengo a passo firme: ganhou do campeão africano e pegará o PSG”
Comentários
Cotidiano
Quinari bate o Atlético Xapuriense e é o 2º finalista da Série A
Depois de uma vitória por 5 a 4, no tempo normal, e em um empate por 0 a 0, na prorrogação, o Quinari bateu o Atlético Xapuriense por 5 a 3, nas penalidades, nesse sábado, 13, no ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, e garantiu a classificação para a final do Campeonato Estadual de Futsal da Série A.
Contra Brasileia
O Quinari vai enfrentar Brasileia nas finais do Estadual. A equipe da Fronteira eliminou o Fluminense da Bahia e deixou o futsal de Rio Branco sem representante na decisão
Finais definidas
As finais do Campeonato Estadual estão programadas para os dias 20 e 27 deste mês. O primeiro jogo será disputado em Senador Guiomard e a segunda partida ocorre em Brasileia.
Comentários
Cotidiano
Grêmio Xapuriense vence a AFEX e fica com a taça do Estadual Sub-14
O Grêmio Xapuriense venceu a AFEX por 1 a 0 neste sábado, 13, no Tonicão, e conquistou o título do Campeonato Estadual Feminino Sub-14.
“Conseguimos o nosso objetivo. Tivemos uma competição difícil e o mais importante é seguir com esse trabalho com as jovens da região do Alto Acre”, declarou o técnico Tiago Luiz.
11 competições
A decisão entre Grêmio Xapuriense e AFEX marcou o fechamento da temporada de 2025 das competições promovidas pela Federação de Futebol do Acre(FFAC).
“Tivemos um calendário extenso, mas realizamos as competições dentro do programado”, afirmou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Comentários
Cotidiano
Inter define Tite como alvo para treinador em 2026
Clube gaúcho anunciou Abel Braga como diretor técnico e iniciou tratativas com o ex-treinador da seleção brasileira, de acordo com o portal ge
Placar
O Internacional definiu seu alvo para substituir Abel Braga no comando técnico da equipe para 2026: Tite. O portal ge informou nesta sexta-feira, 12, que o Colorado fez uma proposta ao ex-treinador de Corinthians, Flamengo e da seleção brasileira e agora espera um retorno até a próxima segunda-feira, 15. Alessandro Barcelos, presidente do Colorado, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 12, e falou sobre o interesse em Tite.
Ao ser questionado sobre o interesse em Tite, Barcelos negou uma “busca formal”, mas fez elogios ao treinador gaúcho de Caxias do Sul , que teve passagem vitoriosa pelo Inter, e também no rival Grêmio.
“O Tite é um grande treinador. Evidente que sempre estará na pauta na medida que decidiu voltar ao trabalho. Faz parte das movimentações, mas formalmente não tive esta conversa ainda, porque a gente entende que é necessário construir um ambiente de perfil de treinadores”, comentou o presidente do Inter.
Ainda na coletiva, Barcelos confirmou Abel Braga como diretor técnico do clube. “O Abel não parou de trabalhar desde domingo, tem trabalhado diariamente conosco, já na perspectiva da busca de um novo treinador”, disse o presidente. O mandatário ainda falou que o contrato de Abel será de um ano.
Tite: último trabalho e passagem pelo Inter
O último trabalho de Tite foi no Flamengo, entre outubro de 2023 até setembro de 2024. Sua demissão aconteceu após a eliminação do rubro-negro na Libertadores contra o Peñarol. No Mengão, o treinador conquistou o Campeonato Carioca de 2024 e comandou a equipe em 70 partidas, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas.
Tite chegou a acertar seu retorno ao Corinthians, pelo qual conquistou as maiores glórias de sua carreira, no meio desta temporada, mas acabou desistindo alegando problemas de saúde mental.
Tite treinou o Colorado entre junho de 2008 e outubro de 2009. Na ocasião, ganhou a Sul-Americana de 2008, o Campeonato Gaúcho de 2009 e a Copa Suruga de 2009. O treinador comandou o clube em 109 partidas, com 58 vitórias, 24 empates e 27 derrotas.
Você precisa fazer login para comentar.