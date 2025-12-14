Jornais estrangeiros repercutem vitória do Flamengo no Mundial: ‘Imparável’

Os jornais estrangeiros repercutiram a vitória do Flamengo contra o Pyramids, neste sábado (13), que garantiu o rubro-negro na final doa Copa Intercontinental contra o PSG, na próxima quarta-feira (17).

A imprensa gringa destacou o trabalho de Filipe Luís e apontou o time carioca como “imparável”, além de dizer que Luis Enrique, treinador do clube francês, “tem um problema” à frente.

Em Doha, no Catar, o Filipe Luís viu sua dupla de zagueiros marcarem, após assistências de Arrascaeta, e garantirem o placar de 2 a 0 na semifinal do Mundial.

Veja os destaques da imprensa estrangeira:

Sport (Espanha)

“A final da Copa Intercontinental que todos queriam… Menos Luis Felipe”

As (Espanha)

“Luis Enrique tem um problema. O Flamengo, de Filipe Luís, está imparável e será o adversário na final da Copa Intercontinental, após derrotar o Pyramids”

Marca (Espanha)

“Filipe Luis e seu Flamengo pegarão o PSG na final”

Olé (Argentina)

“Flamengo a passo firme: ganhou do campeão africano e pegará o PSG”