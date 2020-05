Assim que postou a vida de “atleta” em sua conta no Instagram, Jorge Viana foi parar na pagina virtual dos vacilões da quarentena, que repreendeu o petista

Luciano Tavares, do Notícias da Hora

O ex-senador Jorge Viana resolveu sair de sua casa na manhã desta sexta-feira (1) parar correr na rua e acabou tendo sua imagem publicada na página Vaciloscvdr_ac no Instagram, que expõe pessoas que descumprem a quarententa no Acre.

Após correr cinco quilômetros, Viana, com uma máscara no rosto, se gaba pelo esforço, apesar do “tempo que ficou doente”.

“Hoje eu consegui correr cinco quilômetros. Parece pouco, mas para quem ficou tanto tempo doente não é pouca coisa. Pode ser para quem já correu uma maratona como eu já corri.”

________________

Assim que postou a vida de “atleta” em sua conta no Instagram, Jorge Viana foi parar na pagina virtual dos vacilões da quarentena, que repreendeu o petista: “Sabemos que o exercício físico é fundamental para a saúde, mas o que será das ruas se todos pensarem como o senhor? Que podem ir caminhar respeitando o isolamento? Dê exemplo aos irresponsáveis que insistem em sair de casa sem necessidade e peça a eles que fiquem em casa! Não é hora de exercício ao ar livre. Como o próprio governo está pedindo: façam exercício em casa!”.

________________

Jorge Viana anunciou no dia 23 de março que havia contraído o coronavírus. No dia 3 de abril afirmou que estava livre do vírus, que teria contraído durante um encontro do PT em Capixaba no dia 13 de março, quando na oportunidade estava presente o presidente da Cooperacre, Manoel Gameleira, de 81 anos, que descobriu a doença três dias após o evento. Do mesmo encontro também saíram contaminados o presidente do PT, Cesário Campelo Braga, e o deputado estadual Daniel Zen. Os dois já estão recuperados.

Para quem já contraiu a covid-19, como é o caso do senador, a quarentena deve ser seguida com muito mais rígidez e cuidado, segundo especialistas.

Comentários