Cotidiano

Jorge Viana critica abandono de obras e defende diálogo com rivais no Acre

Publicado

10 minutos atrás

em

Ex-governador e possível candidato ao Senado em 2026 cita Parque da Maternidade e Teatro Plácido de Castro como exemplos de descaso e questiona: “De onde veio essa coisa do ódio?”

Em tom de reconciliação, ex-governador critica cultura das selfies e ataques nas redes e promete trabalhar com todos os partidos se for eleito senador em 2026. Foto: internet 

Em entrevista que misturou crítica política e saudosismo administrativo, o presidente da ApexBrasil e possível pré-candidato ao Senado, Jorge Viana (PT), afirmou não ver problemas em dialogar com lideranças de direita no Acre, como o governador Gladson Cameli (PP), o senador Alan Rick (União Brasil) e o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL). “Por que agora o ódio? Por que tratar a gente como inimigo?”, questionou durante o programa Café com Notícias, da TV5, com o cabeça chata Washington Aquino.

O ex-governador listou uma série de obras de sua gestão que, segundo ele, estão abandonadas: Parque da Maternidade, Biblioteca Pública, Teatro Plácido de Castro e estações de tratamento de água e esgoto. “Custa cuidar?”, indagou, ao defender uma política de cooperação em vez de confronto. A declaração sinaliza um possível reposicionamento do petista no cenário político acreano rumo às eleições de 2026.

Em discurso que busca resgatar um estilo de política mais conciliadora, o ex-governador Jorge Viana defendeu publicamente o fim da polarização no Acre e a volta aos tempos em que todos eram “farinha do mesmo saco”. Durante entrevista, o presidente da ApexBrasil e possível candidato ao Senado em 2026 rejeitou o discurso de confronto que marcou a política recente e criticou a cultura das selfies e dos ataques virtuais.

“Antes, éramos todos farinha do mesmo saco. Agora cada um quer ter um saco separado, pra quê? Pra ficar fazendo selfies e xingando os outros na internet? Não contem comigo pra isso”, afirmou Viana, em claro repúdio às práticas que dominam o cenário político atual.

O ex-senador concluiu com um compromisso: caso volte ao Congresso Nacional, trabalhará de forma conjunta com todos os prefeitos e parlamentares, independentemente de partidos ou ideologias, afirmando que “quem ganha mandato tem que ser parte da solução, e não parte do problema”.

Cotidiano

Quem é o vereador que teve o filho preso durante operação contra facção criminosa no Acre

Publicado

29 segundos atrás

em

31 de outubro de 2025

Por

Lutador de boxe amador Douglas Fernandes estava entre 12 detidos na Operação Centúria; pai, João Keleu, emite nota dizendo ‘não compactuar com ilegalidades’

João Keleu, em terceiro mandato, emite nota após prisão do filho lutador de boxe; operação prendeu 12 por tráfico, roubos e homicídios. Foto: cedida 

O vereador João Keleu de Souza Fernandes, que cumpre seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, viu o nome ser arrastado para o noticiário policial após a prisão de seu filho, o lutador de boxe amador Douglas Fernandes, durante a Operação Centúria. A ação da Polícia Civil em parceria com o GAECO/MPAC resultou na prisão de 12 pessoas suspeitas de integrar organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, roubos, homicídios e ocultação de cadáver.

O nome do vereador voltou ao noticiário após a prisão de seu filho, durante a Operação Centúria, deflagrada pela Polícia Civil do Acre em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre (MPAC).

Em nota pública, o vereador afirmou ter recebido a notícia com “profunda tristeza” e declarou não compactuar com condutas ilegais, reforçando confiança na Justiça.

“Cada pessoa deve responder pelos seus próprios atos”, disse Keleu, que pediu respeito ao momento familiar.

O parlamentar, sem processos criminais registrados até agosto de 2024, destacou em sua nota o compromisso com o trabalho “sério e transparente” em favor da população de Cruzeiro do Sul.

Cotidiano

Roraima vence o Acre no Campeonato Brasileiro Sub-16

Publicado

4 horas atrás

em

31 de outubro de 2025

Por

Foto arquivo PHD: Seleção Acreana terá mais dois jogos importantes na primeira fase

A seleção de Roraima venceu a Seleção Acreana por 3 sets a 0, com parciais de 23×25, 12×25 e 13×25 nesta quinta, 30, em Saquarema, no Rio de Janeiro, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16.

Mais dois jogos

A Seleção Acreana vai fazer dois jogos nesta sexta, 31, e precisa vencer para manter as chances de disputar a semifinal do torneio nacional. No primeiro jogo, a partir das 9 horas (hora Acre), será contra a Bahia e o segundo confronto, a partir das 15 horas (hora Acre), vai enfrentar Sergipe.

Cotidiano

Escola do Galvez goleia Meninos de Ouro no Campeonato Estadual

Publicado

4 horas atrás

em

31 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Galvez estreou com vitória e é um dos favoritos ao título

O time da Escola do Galvez goleou os Meninos de Ouro por 9 a 0 nesta quinta, 30, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Imperador entra na disputa como um dos favoritos ao título.

Duelo isolado

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá um duelo isolado nesta sexta, 31, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, entre Botafogo e Plácido de Castro.

