Jorge Viana anuncia pré-candidatura ao Senado em 2026 e não descarta novo governo do Acre

Em entrevista, presidente da ApexBrasil critica gestões recentes e defende legado de obras em parceria com Lula e FHC: “Se o Acre estivesse dando certo, eu nem seria candidato”

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e ex-governador do Acre, Jorge Viana, declarou nesta terça-feira (2) sua intenção de disputar uma vaga no Senado em 2026. Em entrevista ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, ele não descartou uma eventual candidatura ao governo do estado no futuro e lançou críticas à administração anterior, que classificou como “quatro anos de abandono”.

Viana justificou a decisão pela “situação atual do Acre”, afirmando que não ficaria “de braços cruzados”.

Ele defendeu o papel do Senado como espaço de igualdade para os estados menores e citou obras de sua gestão em parceria com os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, como eletrificação rural, recuperação da BR-364 e construção de hospitais.

O ex-governador lamentou o estado atual de equipamentos públicos como a Biblioteca da Floresta e o Parque da Maternidade, que considerou “símbolos de um tempo em que o Acre prosperava”.

Viana ressaltou ainda que sua disposição para concorrer está ligada à atual situação do Acre. “Se o Acre estivesse dando certo, eu nem seria candidato. Mas diante da situação atual, se puder ajudar, não vou ficar de braços cruzados”, disse.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários