Acre
Jordão regulamenta pagamento de diárias e passagens para servidores
O prefeito em exercício de Jordão, Cleiber Pinheiro Sales (Republicanos), assinou nesta terça-feira, 04, o Decreto nº 52, que estabelece novas regras para a concessão de diárias e passagens no âmbito da Administração Municipal direta e indireta. O objetivo é padronizar os procedimentos e garantir transparência na utilização de recursos públicos destinados a viagens de servidores e agentes políticos.
De acordo com o decreto, os servidores que se deslocarem a serviço, tanto dentro do Acre quanto para outros estados ou países, terão direito a diárias que cobrem hospedagem, alimentação e transporte urbano. Os valores variam conforme o cargo e o destino da viagem, dentro ou fora do estado e estão descritos no Anexo I da norma.
Os valores de referência estabelecidos são os seguintes: Prefeito e vice-prefeito: R$ 700 (dentro do estado) e R$ 1.200 (fora do estado); Secretários, subsecretários e cargos de chefia: R$ 500 (dentro do estado) e R$ 800 (fora do estado) e demais servidores: R$ 400 (dentro do estado) e R$ 600 (fora do estado).
O decreto também cria a chamada “Diária de Campo”, no valor de R$ 40, para deslocamentos superiores a seis horas e inferiores a doze horas dentro da zona rural, sem pernoite. Caso o servidor precise pernoitar na área rural, a diária será de R$ 80.
O decreto também prevê que as diárias serão reajustadas anualmente em janeiro, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Além disso, a norma revoga o Decreto nº 6, de 17 de janeiro de 2022, que tratava anteriormente do tema.
Comentários
Acre
Prefeitura demite enfermeiro acusado de toque invasivo em gestante durante pré-natal no Acre
Josinei Fernandes foi exonerado da UBS Carlos Afonso após denúncia de assédio ganhar repercussão; paciente registrou queixa na delegacia e relatou constrangimento em vídeo nas redes sociais
A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira demitiu o enfermeiro Josinei Fernandes, que atuava na Unidade Básica de Saúde Carlos Afonso, após uma gestante denunciar suposto toque invasivo durante atendimento de pré-natal. O caso, que veio à tona na segunda-feira (3) e ganhou grande repercussão em todo o estado após ser divulgado pelo portal YacoNews, levou à exoneração do profissional nesta terça-feira (4).
Em vídeo que circulou nas redes sociais, a paciente relatou ter se sentido “constrangida e assediada” durante o procedimento de rotina. “Fui até a delegacia e registrei a denúncia. Isso é um absurdo, esse tipo de profissional não pode estar atendendo grávidas”, declarou a mulher, visivelmente abalada. A decisão da prefeitura foi tomada menos de 24 horas após a denúncia se tornar pública.
Comentários
Acre
Acre lidera Encontro Nacional de Corregedores da Polícia Civil em Brasília
Sob a liderança de um representante do Estado do Acre, o Comitê Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis promoveu, na quinta-feira, 30, e sexta, 31, o 1º Encontro Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis, realizado em Brasília (DF). O evento reuniu corregedores de todo o país, autoridades e especialistas da área, consolidando-se como um dos principais fóruns de discussão sobre gestão e controle interno na segurança pública.
A iniciativa foi coordenada pelo delegado Thiago Duarte, que é corregedor-geral da Polícia Civil do Acre e presidente do Comitê Nacional. O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre as corregedorias, compartilhar boas práticas e discutir diretrizes modernas de governança e transparência.
“O papel das corregedorias é essencial para a credibilidade da instituição policial. Fortalecer esses órgãos significa fortalecer toda a estrutura da segurança pública”, destacou o delegado durante a abertura.
Entre os participantes estiveram membros da Corregedoria-Geral da Polícia Federal, da Corregedoria-Geral da União, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Comitê Nacional dos Chefes de Inteligência das Polícias Civis e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O encontro contou com palestras e apresentações de experiências bem-sucedidas de corregedorias estaduais.
Durante o evento, Thiago Duarte foi reeleito por aclamação como presidente do Comitê Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis, em reconhecimento à sua liderança e ao trabalho desenvolvido à frente da instituição.
A condução do encontro reafirmou o protagonismo do Acre no cenário nacional da atividade correcional. Segundo Thiago Duarte, o Estado tem demonstrado que é possível liderar com diálogo, técnica e propósito: “Nosso trabalho é construir uma rede de corregedorias fortes, preparadas e alinhadas às melhores práticas de gestão pública”.
Em seu discurso, o corregedor-geral agradeceu o apoio do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, e reconheceu o empenho de toda a equipe da Corregedoria-Geral do estado. O evento foi encerrado com o compromisso coletivo de fortalecer a transparência, a ética e a eficiência das Polícias Civis em todo o Brasil.
Fonte: PCAC
Comentários
Acre
Jovens da Resex Chico Mendes cruzam fronteira e vencem primeiro jogo internacional no gramado da Amazônia boliviana
Filhos de seringueiros superam time local por 3×2 em estádio universitário de Pando; time da Resex mostra talento com a bola mantendo tradição extrativista
Em uma fusão entre herança extrativista e paixão pelo futebol, jovens de sete comunidades da Reserva Chico Mendes escreveram uma página histórica ao vencer seu primeiro jogo (Amador) internacional em terras bolivianas. Nesta segunda-feira (3), o time formado por filhos de seringueiros das comunidades Rubicon, Santos Antônio, Piapora, Filipina, Canider, Porongaba e São Sebastião viajou até Cobija, capital do departamento de Pando – cidade vizinha a Brasiléia e Epitaciolândia, no Acre – para enfrentar um combinado local no estádio da Universidade Amazônia de Pando (UAP).
A vitória por 3×2 sobre a equipe Mega Cobija coroou a ousadia desses jovens que, habituados aos desafios da floresta e ao manejo sustentável da borracha e castanha, transpuseram fronteiras com apoio do boleiro Nokin para mostrar que o talento com a bola é mais uma herança natural das comunidades extrativistas do Acre.
Longe de seus seringais e da lida diária com a borracha e a castanha e seus derivados, os jovens da reserva extrativista Chico Mendes (Resex) não se intimidaram com o gramado desconhecido e conquistaram uma vitória histórica. O resultado coroou a ousadia do grupo que, mantendo vivo o legado de Chico Mendes, mostrou que o talento com a bola é mais uma herança natural desses jovens que já dominam como ninguém a arte do extrativismo sustentável na Amazônia.
Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex)
A Reserva Extrativista Chico Mendes é uma unidade de conservação federal do Brasil categorizada como reserva extrativista e criada por Decreto Presidencial em 12 de março de 1990 numa área de 970.570 hectares no estado do Acre. É administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
As atividades produtivas geradas e desenvolvidas nas Reservas Extrativistas, considerando o perfil, estão intrinsecamente focadas para uma economia voltada à sustentabilidade da população tradicional ali residente, que, se bem organizada e trabalhada de forma coletiva, tem um cardápio de várias possibilidades que a floresta oferece: sementes florestais, óleos de copaíba e andiroba, manejo florestal comunitário, produção de mel a partir de abelhas nativas, látex e castanha, entre outros produtos advindos da floresta. As atividades exercidas pelas famílias, além do extrativismo, são: agricultura de subsistência; criação de pequenos e grandes animais; e sistemas agroflorestais.
O Manejo Florestal Comunitário é uma realidade na unidade. A atividade é permitida, sendo necessário que a proposta seja apresentada a partir dos beneficiários da Unidade de Conservação, através da Associação Concessionária, de acordo com a IN 16/2011 das Diretrizes do Manejo Florestal Comunitário.
Dentro das aptidões produtivas apresentadas, surge o Cacau Nativo. Com o apoio do Arpa realiza-se o inventário desta espécie para identificar e quantificar a ocorrência de Cacau Nativo no interior da unidade, com o objetivo de estabelecer mais um produto da cesta extrativista, fomentando os produtos da sociobiodiversidade.
Veja vídeos cedidos:
Você precisa fazer login para comentar.