Flash
Jordão: Após recomendação do MPAC, prefeitura exonera diretora de unidade de saúde por nepotismo
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá, com atribuição no município de Jordão, obteve o cumprimento de recomendação administrativa que resultou na exoneração da servidora Maria Nelcilene Lima Brito, do cargo de diretora da Unidade Básica de Saúde Antônio Rodrigues Damasceno.
A medida foi confirmada por meio de ofício encaminhado ao MPAC pela Prefeitura de Jordão, informando que a exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, edição nº 14.125, de 10 de outubro de 2025.
A recomendação havia sido expedida pelo MPAC ao prefeito e à secretária municipal de Saúde de Jordão, em razão da constatação de nepotismo. A diretora exonerada é mãe da atual secretária da pasta, situação que configurava vínculo de subordinação direta entre familiares.
O Ministério Público também recebeu denúncias de assédio moral envolvendo a direção da unidade, que não estariam sendo devidamente apuradas pela gestão municipal.
No documento, o promotor de Justiça Lucas Bruno Iwakami ressaltou que a manutenção da situação violava os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa.
Além disso, o MPAC recomendou que futuras nomeações para o cargo observassem critérios técnicos e de qualificação profissional, afastando qualquer relação de parentesco com gestores municipais.
Com o cumprimento da medida, o MPAC promoveu o arquivamento do procedimento administrativo instaurado para acompanhar o caso.
Marcelina Freire -Agências de Notícias do MPAC
Comentários
Flash
Prefeito Sérgio Lopes recebe diretoria do Sinpol para discutir parceria e projetos em Epitaciolândia
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado pelo vice-prefeito Sérgio Mesquita, recebeu nesta quarta-feira (22) a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol) para uma reunião institucional voltada ao fortalecimento da segurança pública no município e em toda a região do Alto Acre.
Durante o encontro, foram debatidos assuntos de interesse da categoria, com destaque para o alinhamento da futura doação de um terreno, iniciativa que trará benefícios diretos aos profissionais da Polícia Civil.
Também estiveram em pauta projetos e parcerias voltados ao bem-estar dos servidores, incluindo ações esportivas e de integração.
A Prefeitura de Epitaciolândia destacou a importância da visita dos representantes do Sinpol, que se deslocaram de Rio Branco para o diálogo, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento institucional e a valorização da segurança pública.
Comentários
Flash
Deputados aprovam criação de Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua no Acre
Durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (22), os deputados aprovaram o Projeto de Lei nº 84/2025, de autoria do deputado Adailton Cruz (PSB), que dispõe sobre critérios para a implantação dos Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centro COOP) no âmbito do Estado do Acre. A proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi aprovada em plenário com o reconhecimento dos parlamentares pela relevância social da iniciativa.
O PL tem como objetivo garantir o atendimento integral e humanizado à população em situação de rua, assegurando acesso a serviços de assistência social, saúde, capacitação profissional e reintegração familiar. De acordo com o texto, os Centros COOP deverão funcionar como espaços de acolhimento e referência, com equipe multidisciplinar voltada ao atendimento das demandas específicas desse público.
O deputado Adailton Cruz destacou que a proposta nasce da necessidade de o Estado dispor de uma política pública permanente e estruturada voltada às pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade. “O Acre precisa dar um passo importante na proteção da dignidade humana. Os Centros COOP serão instrumentos de apoio e reconstrução de vidas, oferecendo oportunidades reais para quem vive à margem da sociedade”, afirmou o parlamentar.
Com a aprovação, o projeto segue agora para sanção do Poder Executivo
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Sérgio Vale
Comentários
Flash
TJAC suspende aumento salarial de vereadores e prefeito de Xapuri
Decisão unânime do Tribunal atendeu a pedido do MPAC e considerou ilegal reajuste aprovado no mesmo mandato; caso segue entendimento do STF
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) suspendeu a lei que autorizava o aumento salarial dos vereadores de Xapuri e do prefeito Maxsuel Maia (PP) até que o caso seja julgado de forma definitiva. A decisão, publicada nesta quarta-feira (22), atendeu à medida cautelar solicitada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), que argumentou que a norma aprovada pelo parlamento local fere princípios constitucionais como a moralidade administrativa e o respeito ao ciclo legislativo.
O pedido foi relatado pelo desembargador Elcio Mendes e aprovado por unanimidade pelo Tribunal Pleno do TJAC. A decisão segue o entendimento preliminar do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, que considera ilegal reajustar a remuneração de agentes políticos durante o mesmo mandato para o qual foram eleitos.
A ação judicial envolve o Executivo de Xapuri, a Câmara Municipal e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC), e deverá ser analisada em definitivo pelo TJAC nos próximos meses. A medida impede que os aumentos sejam implementados até que se tenha uma decisão final sobre a legalidade do reajuste aprovado pela Câmara Municipal de Xapuri.
Você precisa fazer login para comentar.