Jogos desta quarta-feira: veja onde assistir ao vivo e horários

O falecimento de Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), repercutiu com pesar entre clubes locais. Ícone do esporte acreano, Toniquim recebeu homenagens que exaltam sua trajetória e a contribuição decisiva para o desenvolvimento do futebol no estado.

O Rio Branco Football Club, onde Toniquim iniciou sua atuação no esporte como diretor na década de 1980, destacou a transformação que ele promoveu no cenário futebolístico local. “Profissionalizou o futebol no Acre”, resumiu o clube em nota publicada na manhã desta quarta-feira (16).

Foi sob a articulação de Toniquim que o futebol acreano passou a disputar competições nacionais, com o Rio Branco estreando na Série B do Campeonato Brasileiro em 1989. “Foi uma vida inteira dedicada ao futebol”, reconheceu a diretoria, lembrando ainda que seu perfil dialogador o levou a ocupar a vice-presidência da CBF nos últimos anos. “Viva o nosso eterno Toniquim!”, finalizou o clube.

Também por meio de nota, o Galvez Esporte Clube lamentou a partida de Antônio Aquino e manifestou solidariedade à família, amigos e à comunidade esportiva. A nota ressalta o papel do presidente da FFAC na consolidação das competições estaduais e no incentivo constante às categorias de base. “Sua história jamais será esquecida”, declarou o Galvez.

O clima entre os clubes é de luto e reconhecimento por uma trajetória que ultrapassou a gestão administrativa e se traduziu em conquistas concretas para o futebol do Acre.

