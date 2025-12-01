Jogadores do Vasco fazem o primeiro trabalho em Cardoso Moreira

Os jogadores do Vasco realizaram nesta segunda, 1º de dezembro, em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, o primeiro trabalho, sob o comando do professor Arnaldo Moreira, visando à disputa do Campeonato Estadual 2026. O Vasco estreia no Acreano no dia 15 de janeirocontra o Rio Branco, no Tonicão.

45 dias

O elenco do Vasco terá uma preparação de 45 dias para a disputa do Estadual.

“Vamos trabalhar dentro de um bom período como ocorreu em 2025. A meta é chegar com a equipe bem física e tecnicamente no Estadual”, declarou o técnico Erick Rodrigues.

Grupo completo

Segundo Erick Rodrigues, o elenco vascaíno deve ficar completo até o fim desta semana.

“Ainda temos alguns jogadores para chegar. O mais importante é ter um grupo forte para podermos conquistar os objetivos”, afirmou o treinador.

Relacionado

Comentários