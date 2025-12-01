Cotidiano
Jogadores do Vasco fazem o primeiro trabalho em Cardoso Moreira
Os jogadores do Vasco realizaram nesta segunda, 1º de dezembro, em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, o primeiro trabalho, sob o comando do professor Arnaldo Moreira, visando à disputa do Campeonato Estadual 2026. O Vasco estreia no Acreano no dia 15 de janeirocontra o Rio Branco, no Tonicão.
45 dias
O elenco do Vasco terá uma preparação de 45 dias para a disputa do Estadual.
“Vamos trabalhar dentro de um bom período como ocorreu em 2025. A meta é chegar com a equipe bem física e tecnicamente no Estadual”, declarou o técnico Erick Rodrigues.
Grupo completo
Segundo Erick Rodrigues, o elenco vascaíno deve ficar completo até o fim desta semana.
“Ainda temos alguns jogadores para chegar. O mais importante é ter um grupo forte para podermos conquistar os objetivos”, afirmou o treinador.
Elenco do Santa Cruz passa por avaliações e inicia preparação
O elenco do Santa Cruz realiza nesta segunda, 1º de dezembro, exames físicos e médicos, e começou, foram do gramado, a preparação para a disputa do Campeonato Estadual de 2026. A Capivara estreia no Acreano no dia 12 de janeiro, no Tonicão, contra o Independência.
“Os jogadores estão chegando e neste primeiro momento serão realizadas avaliações. Esse trabalho é fundamental para podermos iniciar os trabalhos dentro do campo”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Comissão técnica definida
A comissão técnica do Santa Cruz vai ser formada pelo técnico Sandro Resende, o auxiliar Cristiano Menezes, o preparador físico João Paulo Santos, o treinador de goleiros Walter Clay e a fisioterapeuta Thaianny Santos.
Na quarta
Segundo Léo Raches, o primeiro trabalho físico com bola será realizado na quarta, 3, no CT do Cupuaçu.
“Vamos seguir o planejamento. Teremos uma competição muito difícil e por isso precisamos tomar as decisões da maneira correta”, afirmou o dirigente.
FFAC programa semifinais do Campeonato Estadual Sub-14
O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre(FFAC) confirmou para sábado, 6, a partir das 8h30, no Florestinha, as semifinais do Campeonato Estadual Feminino Sub-14. O Preventório joga contra a AFEX e o Grêmio Xapuriense enfrenta a Assermurb.
Jogo cancelado
A partida entre Real Sociedade e Grêmio Xapuriense foi cancelada pela FFAC. O confronto será realizado no sábado, 6, mas como o resultado não mudará os duelos das semifinais, a FFAC resolveu não promover o confronto.
Brasiléia autoriza leilão de veículos, máquinas e sucatas inservíveis da prefeitura
A Prefeitura de Brasiléia está autorizada a realizar um leilão público de veículos, máquinas, equipamentos e sucatas considerados inservíveis para o uso administrativo. A medida foi oficializada pela Lei Municipal nº 1.204-A, de 29 de agosto de 2025, sancionada pelo prefeito Carlos Armando de Souza Alves, após aprovação pela Câmara Municipal.
De acordo com a legislação, o Executivo poderá alienar bens que se tornaram antieconômicos para conserto e manutenção, além de itens semidestruídos e sucatas que não atendem mais às necessidades das ações programáticas do município.
Avaliação dos bens e regras do leilão
Os bens que irão a leilão constam no Anexo I da lei, sendo previamente avaliados e descritos por uma Comissão Especial do Detran/AC.
A legislação estabelece que:
A venda será exclusivamente à vista, com pagamento via documento de arrecadação emitido pelo município.
Caso algum lote não receba lances, a comissão poderá aceitar proposta no mesmo dia ou realizar novo leilão, com lance inicial correspondente a 70% do valor avaliado.
Substituição da frota e novas aquisições
O texto também autoriza o Executivo a abrir licitações para adquirir novos bens, utilizando recursos obtidos no leilão ou outras receitas disponíveis. As receitas poderão ainda ser aplicadas na manutenção dos equipamentos que permanecerem em operação.
O parágrafo único do Art. 3º permite que a Prefeitura opte pela locação de veículos, com ou sem motoristas e operadores, caso essa alternativa seja mais viável economicamente.
Contratação de leiloeiro e adequações orçamentárias
Para execução do leilão, o Executivo está autorizado a contratar leiloeiro oficial. A lei também prevê a possibilidade de suplementação de dotações orçamentárias ou abertura de crédito especial, caso necessário, para cobrir despesas decorrentes da medida.
