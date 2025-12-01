Conecte-se conosco

Jogadores do Vasco fazem o primeiro trabalho em Cardoso Moreira

19 minutos atrás

Foto PHD: Arnaldo Moreira dirigiu o treinamento vascaíno em Cardoso Moreira

Os jogadores do Vasco realizaram nesta segunda, 1º de dezembro, em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, o primeiro trabalho, sob o comando do professor Arnaldo Moreira, visando à disputa do Campeonato Estadual 2026. O Vasco estreia no Acreano no dia 15 de janeirocontra o Rio Branco, no Tonicão.

45 dias 

O elenco do Vasco terá uma preparação de 45 dias para a disputa do Estadual.

“Vamos trabalhar dentro de um bom período como ocorreu em 2025. A meta é chegar com a equipe bem física e tecnicamente no Estadual”, declarou o técnico Erick Rodrigues.

Grupo completo

Segundo Erick Rodrigues, o elenco vascaíno deve ficar completo até o fim desta semana.

“Ainda temos alguns jogadores para chegar. O mais importante é ter um grupo forte para podermos conquistar os objetivos”, afirmou o treinador.

Elenco do Santa Cruz passa por avaliações e inicia preparação

18 minutos atrás

1 de dezembro de 2025

Foto Sueli Rodrigues: O volante Ubner, ex-Vasco, é uma das contratações do Santa Cruz

O elenco do Santa Cruz realiza nesta segunda, 1º de dezembro, exames físicos e médicos, e começou, foram do gramado, a preparação para a disputa do Campeonato Estadual de 2026. A Capivara estreia no Acreano no dia 12 de janeiro, no Tonicão, contra o Independência.

“Os jogadores estão chegando e neste primeiro momento serão realizadas avaliações. Esse trabalho é fundamental para podermos iniciar os trabalhos dentro do campo”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.

Comissão técnica definida

A comissão técnica do Santa Cruz vai ser formada pelo técnico Sandro Resende, o auxiliar Cristiano Menezes, o preparador físico João Paulo Santos, o treinador de goleiros Walter Clay e a fisioterapeuta Thaianny Santos.

Na quarta

Segundo Léo Raches, o primeiro trabalho físico com bola será realizado na quarta, 3, no CT do Cupuaçu.

“Vamos seguir o planejamento. Teremos uma competição muito difícil e por isso precisamos tomar as decisões da maneira correta”, afirmou o dirigente.

FFAC programa semifinais do Campeonato Estadual Sub-14

20 minutos atrás

1 de dezembro de 2025

Foto Glauber Lima: AFEX e Assermurb irão disputar as semifinais precisando vencer

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre(FFAC) confirmou para sábado, 6, a partir das 8h30, no Florestinha, as semifinais do Campeonato Estadual Feminino Sub-14. O Preventório joga contra a AFEX e o Grêmio Xapuriense enfrenta a Assermurb.

Jogo cancelado

A partida entre Real Sociedade e Grêmio Xapuriense foi cancelada pela FFAC. O confronto será realizado no sábado, 6, mas como o resultado não mudará os duelos das semifinais, a FFAC resolveu não promover o confronto.

Brasiléia autoriza leilão de veículos, máquinas e sucatas inservíveis da prefeitura

4 horas atrás

1 de dezembro de 2025

A Prefeitura de Brasiléia está autorizada a realizar um leilão público de veículos, máquinas, equipamentos e sucatas considerados inservíveis para o uso administrativo. A medida foi oficializada pela Lei Municipal nº 1.204-A, de 29 de agosto de 2025, sancionada pelo prefeito Carlos Armando de Souza Alves, após aprovação pela Câmara Municipal.

De acordo com a legislação, o Executivo poderá alienar bens que se tornaram antieconômicos para conserto e manutenção, além de itens semidestruídos e sucatas que não atendem mais às necessidades das ações programáticas do município.

Avaliação dos bens e regras do leilão

Os bens que irão a leilão constam no Anexo I da lei, sendo previamente avaliados e descritos por uma Comissão Especial do Detran/AC.

A legislação estabelece que:

A venda será exclusivamente à vista, com pagamento via documento de arrecadação emitido pelo município.

Caso algum lote não receba lances, a comissão poderá aceitar proposta no mesmo dia ou realizar novo leilão, com lance inicial correspondente a 70% do valor avaliado.

Substituição da frota e novas aquisições

O texto também autoriza o Executivo a abrir licitações para adquirir novos bens, utilizando recursos obtidos no leilão ou outras receitas disponíveis. As receitas poderão ainda ser aplicadas na manutenção dos equipamentos que permanecerem em operação.

O parágrafo único do Art. 3º permite que a Prefeitura opte pela locação de veículos, com ou sem motoristas e operadores, caso essa alternativa seja mais viável economicamente.

Contratação de leiloeiro e adequações orçamentárias

Para execução do leilão, o Executivo está autorizado a contratar leiloeiro oficial. A lei também prevê a possibilidade de suplementação de dotações orçamentárias ou abertura de crédito especial, caso necessário, para cobrir despesas decorrentes da medida.

